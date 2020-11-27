Efsane Cuma, Süper cuma (Black Friday) ne zaman bitecek? İşte 2020 Black Friday tarihi
Ülkemizde Efsane Cuma, Süper Cuma veya Muhteşem Cuma isimleriyle de bilinen Black Friday’in başlayacağı tarih günlerdir alışveriş tutkunları tarafından araştırılıyordu. Bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle Black Friday’de fiziksel mağazalar yerine online alışveriş siteleri her zamankinden daha fazla ziyaret edilecek. Peki, Efsane Cuma, Süper cuma (Black Friday) ne zaman bitecek? İşte 2020 Black Friday tarihi…
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Birçok e-ticaret sitesinin indirimler ile kampanyalı satışlar planladığı ve tüketicilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Black Friday için hazırlıklar ve duyurular haftalar öncesinden başlamıştı. ABD'de başlayan ardından ardından Kanada ve İngiltere'ye oradan da tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları yüzde 90'ı bulabiliyor. Son yıllarda Türkiye'deki şirketler tarafından da "Efsane Cuma", "Müthiş Cuma", "Güldüren Cuma" gibi çeşitli isimlerle pazarlanıyor.
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2020 Black Friday tarihi bu yıl 27 Kasım’a denk geldi ancak özellikle e- Ticaret siteleri indirimlerini daha önceden müşterileriyle buluşturmuştu. Kasım ayının son günlerinde başlayan 'Black Friday' indiriminin süresini markaların kendisi belirliyor.
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Black Friday nedir?
Black Friday, insanların her yıl Kasım'ın dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü'nden sonraki Cuma günü aileleriyle kent merkezlerinde alışverişe çıktığı ABD'de başlayan bir gelenek. Bu günde olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.
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ABD'den dünyaya yayıldı
Küreselleşmeyle birlikte Black Friday'de indirim yapma kültürü, ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.
Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Kanadalıların Black Friday'lerde sınır kentlerinden ABD'ye giderek alışveriş yapması, bunu kolaylaştıran bir etkendi.
Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkede Black Friday indirimleri yapılıyor. İngiltere'de de 2010'dan itibaren Black Friday'e yönelik pazarlama kampanyaları arttı.