Efsane Cuma, Süper cuma (Black Friday) ne zaman bitecek? İşte 2020 Black Friday tarihi

Birçok e-ticaret sitesinin indirimler ile kampanyalı satışlar planladığı ve tüketicilerin büyük bir sabırsızlıkla beklediği Black Friday için hazırlıklar ve duyurular haftalar öncesinden başlamıştı. ABD'de başlayan ardından ardından Kanada ve İngiltere'ye oradan da tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları yüzde 90'ı bulabiliyor. Son yıllarda Türkiye'deki şirketler tarafından da "Efsane Cuma", "Müthiş Cuma", "Güldüren Cuma" gibi çeşitli isimlerle pazarlanıyor.