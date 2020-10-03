Efsane Cuma ne zaman? İndirimler o tarihte başlayacak!
Her yıl Avrupa ülkeleri ve ABD'de 'Black Friday' olarak düzenlenen indirimler ülkemizde 'Süper/Şahane/Efsane Cuma' gibi isimlerde organize ediliyor. Teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok ürünün indirimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Peki, efsane cuma ne zaman başlayacak?
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Black Friday, alışveriş tutkunları tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. İşte, efsane cuma olarak da bilinen black friday indirimleri hakkında tarih bilgisi...
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Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
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NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.