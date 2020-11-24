Efsane Cuma (Muhteşem Cuma) ne zaman? 2020 Efsane Cuma indirim tarihleri

"Güvenlik güncellemelerini uyguladığınızdan emin olun"



Kaspersky, çevrim içi alışveriş yapanlara Black Friday döneminde şunları öneriyor:



"İşletim sisteminize ve uygulamalarınıza gerekli güvenlik güncellemelerini uyguladığınızdan emin olun. Yalnızca güvenli siteleri kullanın. 'HTTPS://' ile başlayan bir URL arayın. Güvenli anlamına gelen 'S' harfine dikkat edin. Ayrıca web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit olup olmadığına bakın. Her çevrimiçi site için harflerin, sayıların ve özel karakterlerin karışımından oluşan ve en az 15 karakter uzunluğunda rastgele ve benzersiz bir şifre kullanın. e-postalardaki rastgele bağlantıları tıklamayın. Kimlik avı sitesine gitme riskinden kaçınmak için adresi kendiniz yazmanız her zaman daha iyidir. Bir teklif karşı koyulamayacak kadar iyi görünüyorsa emin olmak için bağlantıyı tıklamak yerine doğrudan web sitesine giderek teklifi bulun. Bildiğiniz veya duyduğunuz tanıdık sitelerde kalmaya çalışın.



Yeni bir satıcıdan alışveriş yapmadan önce dikkatlice araştırın. Sitede bir e-posta, telefon numarası, adres ve iade politikası arayın. Mobil cihazınızı çevrim içi alışverişler için kullanırken dikkatli olun. Genellikle telefon dostu oldukları için kullanılan kısaltılmış URL'ler, sizi fark ettirmeden riskli bir siteye yönlendirebilir. Çevrim içi alışveriş gibi gizli işlemler için güvenilmeyen halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmaktan kaçının. Çocuklarınızın çevrim içi hesaplarınıza, kredi kartı ve banka bilgilerinize erişemeyeceklerinden emin olun. Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Olağan dışı durumları veya dolandırıcılık faaliyetlerini hemen fark ettiğinizden emin olmak için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin."