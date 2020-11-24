Efsane Cuma (Muhteşem Cuma) ne zaman? 2020 Efsane Cuma indirim tarihleri
Efsane Cuma indirim günleri için geri sayım sürüyor. Her yıl kasım ayında gerçekleşen Efsane Cuma ya da Muhteşem Cuma indirim tarihleri içerisinde binlerce işletme ve marka e ticaret siteleri üzerinden indirimli ürünlerini tüketicilere sunacak. Yılın en avantajlı günü olan Efsane Cuma indirim günleri ABD'de Black Friday olarak 27 Kasım tarihine denk geliyor. Peki, 2020 Efsane Cuma indirimleri ne zaman, hangi tarihte? İşte, 2020 Muhteşem Cuma tarihleriyle ilgili merak edilenler.
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Efsane Cuma indirim günleri alışveriş tutkunları tarafından ilgi görüyor. Teknoloji, giyim, ayakkabı, elektronik gibi farklı sektörlerde indirim fırsatlarını müşterilerle buluşturan e ticaret siteleri avantajlı ürünleri Muhteşem Cuma günlerinde vitrinlerine taşıyacak. Black Friday olarak bilinen Efsane Cuma Türkiye'de 3 4 gün sürecek. Efsane Cuma indirimleri kasım ayının sonuna kadar devam edecek. İşte, detaylar.
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EFSANE CUMA NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 27 Kasım tarihine denk geliyor. Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
Bazı e ticaret siteleri Efsane Cuma indirimlerine başladı. Kasım ayının sonuna kadar farklı mağazalar ve e ticaret siteleri indirimlerini sürdürecek.
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GÜVENLİK UZMANLARINDAN BLACK FRİDAY UYARISI
Uzmanlar, Efsane Cuma kapsamında düzenlenen kampanyalarla ilgili kullanıcılara siber güvenlik uyarısında bulundu.
Şirket açıklamasına göre, küresel salgın ve uygulanan karantina önlemlerinin küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisine rağmen yıllık Efsane Cuma perakende satış geleneğinin bu yıl da popüler olması bekleniyor. Birçok mağaza indirimlerini sadece bir günle sınırlamak yerine, kasım ayı boyunca Black Friday kampanyaları düzenlemeye başladı.
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Kovid-19 salgını ve bunun sonucunda ortaya çıkan sosyal mesafe kuralları, bu yıl Efsane Cuma'yı ağırlıklı olarak çevrim içi ortama taşıyacak. Çevrim içi perakendeciler fiziksel mağazalardaki potansiyel temastan ve kalabalıklardan kaçınan tüketiciler için ideal pazar yerlerine dönüşüyor, bu da çevrim içi alışverişte artışı beraberinde getiriyor. Bu, kötü niyetli kullanıcılara kötü amaçlı yazılımları bulaştırmak, kimlik hırsızlığı yapmak ve kredi kartı bilgilerini çalmak için her zamankinden daha fazla potansiyel hedef sunuyor. Özellikle popüler markaların indirim kampanyalarını taklit eden, akıllıca tasarlanmış kimlik avı dolandırıcılıkları neredeyse gerçeğinden ayırt edilemez hale geldi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, tüketicilerin tetikte olması gerektiğini belirterek, "Önceki yıllarda olduğu gibi, sahte siteler 2019'da ortaya çıkanlardan daha karmaşık hale geldikçe büyük bir endişe kaynağı olacak. Alışveriş yapanların dikkat etmesi gereken en önemli ipucu gerçek olamayacak kadar iyi tekliflere dikkatle yaklaşmaktır. Bir şey kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa emin olun ki öyledir. Örneğin, birilerinin bir akıllı televizyonu size yüzde 80 indirimle sunma ihtimali çok düşüktür. Dikkat ve ekstra ihtiyat, çevrim içi alışverişe düşkün herkes için alışkanlığa dönüşmeli. Bilgisayar korsanları salgınla ilgili belirsizlikten yararlanmaya devam ettikçe Efsane Cuma'ya katılmak isteyen kullanıcılar daha fazla güvenlik bilincine sahip olmalı." ifadelerini kullandı.
Kaspersky, çevrim içi alışveriş yapanlara Black Friday döneminde şunları öneriyor:
"İşletim sisteminize ve uygulamalarınıza gerekli güvenlik güncellemelerini uyguladığınızdan emin olun. Yalnızca güvenli siteleri kullanın. 'HTTPS://' ile başlayan bir URL arayın. Güvenli anlamına gelen 'S' harfine dikkat edin. Ayrıca web tarayıcısının adres çubuğunda kapalı bir asma kilit olup olmadığına bakın. Her çevrimiçi site için harflerin, sayıların ve özel karakterlerin karışımından oluşan ve en az 15 karakter uzunluğunda rastgele ve benzersiz bir şifre kullanın. e-postalardaki rastgele bağlantıları tıklamayın. Kimlik avı sitesine gitme riskinden kaçınmak için adresi kendiniz yazmanız her zaman daha iyidir. Bir teklif karşı koyulamayacak kadar iyi görünüyorsa emin olmak için bağlantıyı tıklamak yerine doğrudan web sitesine giderek teklifi bulun. Bildiğiniz veya duyduğunuz tanıdık sitelerde kalmaya çalışın.
Yeni bir satıcıdan alışveriş yapmadan önce dikkatlice araştırın. Sitede bir e-posta, telefon numarası, adres ve iade politikası arayın. Mobil cihazınızı çevrim içi alışverişler için kullanırken dikkatli olun. Genellikle telefon dostu oldukları için kullanılan kısaltılmış URL'ler, sizi fark ettirmeden riskli bir siteye yönlendirebilir. Çevrim içi alışveriş gibi gizli işlemler için güvenilmeyen halka açık Wi-Fi bağlantı noktalarını kullanmaktan kaçının. Çocuklarınızın çevrim içi hesaplarınıza, kredi kartı ve banka bilgilerinize erişemeyeceklerinden emin olun. Verilerinizi düzenli olarak yedekleyin. Olağan dışı durumları veya dolandırıcılık faaliyetlerini hemen fark ettiğinizden emin olmak için hesaplarınızı düzenli olarak kontrol edin."