Efsane Cuma indirimleri ne zaman? İşte 2020 Black Friday tarihi…

BLACK FRİDAY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKT? 'Black Friday' tüm mağazalarda yapılan alışveriş çılgınlığını temsil ediyor. Bugün, mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayıldı.