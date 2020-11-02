Efsane Cuma indirimleri ne zaman? İşte 2020 Black Friday tarihi…
Türkiye’de efsane, şahane, süper cuma isimleriyle bilinen Black Friday’ın bu yılki tarihi yaklaşıyor. Her yıl düzenli olarak yıl sonuna doğru uygulanan Black Friday, bu yıl kasım ayının son günlerine denk geliyor. Geniş kapsamlı indirim gününde teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar pek çok ürünün fiyatları ciddi oranda düşecek. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman? İşte 2020 Black Friday tarihi…
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Alışveriş tutkunlarının yakından takip ettiği Efsane Cuma için geri sayım devam ediyor. ABD’de şükran günüyle bağlantılı olan Black Friday için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Black Friday, her yıl kasım ayının dördüncü perşembe günü kutlanan "Şükran Günü"nü (Thanksgiving Day) takiben gerçekleşiyor. Hem online platformlarda hem de mağazalarda Efsane Cuma kapsamında binlerce ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılarını bekleyecek.
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BALCK FRİDAY (EFSANE CUMA) 2020 NE ZAMAN?
Black Friday (Efsane Cuma) 27 Kasım 2020 Cuma günü olacak.
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BLACK FRİDAY NE ZAMAN ORTAYA ÇIKT?
'Black Friday' tüm mağazalarda yapılan alışveriş çılgınlığını temsil ediyor. Bugün, mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere'nin ardından tüm dünyaya yayıldı.
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Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı. Black Friday, ülkemizde “efsane cuma”, “şahane cuma”, “süper cuma” isimleriyle de biliniyor.