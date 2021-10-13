Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Efsane Cuma haftasının başlayacağı tarih

Efsane Cuma indirimleri, her yıl sonbahar aylarında düzenleniyor. Birçok firmanın özel olarak belirlediği indirimleri sunduğu Efsane Cuma yurt dışında Black Friday olarak biliniyor. Hem satıcıların hem de alıcıların merakla beklediği Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.