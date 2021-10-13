Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Efsane Cuma haftasının başlayacağı tarih
Bir gelenek haline gelen Efsane Cuma indirimleri için hazırlıkları başladı. Efsane Cuma indirimleri, hem E- Ticaret sitelerinde hem de mağazalarda büyük bir ilgi görüyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman başlayacak? İşte Efsane Cuma haftasının başlayacağı tarih…
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Efsane Cuma indirimleri, her yıl sonbahar aylarında düzenleniyor. Birçok firmanın özel olarak belirlediği indirimleri sunduğu Efsane Cuma yurt dışında Black Friday olarak biliniyor. Hem satıcıların hem de alıcıların merakla beklediği Efsane Cuma bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde başlayacak.
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EFSANE CUMA NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday indirimleri küreselleşmeyle birlikte ABD'den diğer ülkelere de yayılmaya başladı.Önce ABD'nin kuzey komşusu Kanada bunu benimsedi. Bugün Hindistan'dan Meksika'ya kadar çok sayıda ülkeye yayılan indirim haftası, Türkiye’de Efsane Cuma olarak biliniyor.
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İndirim çılgının günlerce devam ettiği bu süreçte olabildiğince fazla müşteriye ürün satmak isteyen şirketler ise indirimlerinde birbirileriyle yarışıyor.