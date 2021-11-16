Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Efsane Cuma hazırlıkları başladı
Yurt dışında Black Friday ülkemizde ise "Efsane Cuma" adıyla yaygınlaşan indirim dönemine yönelik hazırlıklar kasım ayı ile birlikte hız kazandı. Birçok e-Ticaret sitesi kasım ayı sonunda Efsane Cuma indirimleri ile müşterilerinin ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak?
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Avrupa ülkeleri ve ABD'de Black Friday olarak düzenlenen indirimler ülkemizde de farklı isimlerde organize ediliyor. Yaygın olarak kullanılan isimlerden biri ise Efsane Cuma. Efsane Cuma indirimlerinde; teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün yüzde 70-80'lere varan indirimlerle alıcılarını bekliyor.
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Her yıl olduğu gibi bu yıl da Efsane Cuma indirimleri kasım ayının son günlerinde başlayacak. 26 Kasım tarihinde başlaması beklenen indirim günlerinin 1 hafta sürmesi bekleniyor.
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Black Friday Tarihi
Ülkemizde Muhteşem Cuma, Efsane Cuma, Süper Cuma isimleriyle anılan indirim çılgınlığı yurt dışında Black Friday ismiyle yaygınlaştı. 1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.