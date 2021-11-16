Efsane Cuma indirimleri ne zaman, ayın kaçında başlayacak? Efsane Cuma hazırlıkları başladı

Avrupa ülkeleri ve ABD'de Black Friday olarak düzenlenen indirimler ülkemizde de farklı isimlerde organize ediliyor. Yaygın olarak kullanılan isimlerden biri ise Efsane Cuma. Efsane Cuma indirimlerinde; teknolojiden tekstile, mutfak ürünlerinden bebek ürünlerine kadar geniş bir yelpazede pek çok ürün yüzde 70-80'lere varan indirimlerle alıcılarını bekliyor.