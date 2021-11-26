Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zamana kadar devam edecek? İşte Efsane Cuma tarihleri
Dünyada Black Friday yani adıyla gerçekleştirilen indirim günleri Türkiye’de “Muhteşem Cuma” ve “Efsane Cuma” adlarıyla yaygınlaştı. Efsane Cuma indirimleri her yıl yeni yıla kısa bir süre kala başlıyor. Markaların ve e-ticaret siteleri Efsane Cuma indirimleriyle ilgili farklı uygulamalar düzenliyor. Peki, Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zamana kadar devam edecek? İşte Efsane Cuma tarihleri…
Yurt dışında Black Friday indirimleri için 26 Kasım işaret edilmişti. Ülkemizde ise Muhteşem Cuma, Süper Cuma, Efsane Cuma gibi isimleriyle bilinen indirim günleri için özellikle e-ticaret siteleri duyurularını günler öncesinden yapmış, kampanyalarını başlatmıştı.
BLACK FRİDAY İNDİRİMLERİ NASIL ORTAYA ÇIKTI?
20.yüzyıl’a gelindiğinde ABD’de büyük mağazalar, Şükran Günü tatiliyle Noel arasındaki bir aylık süreyi, “indirim ayı” olarak geçiriyordu. Bu indirim sezonunun başlangıcı, Şükran Günü ertesindeki cuma günüydü. 1980’li yıllarda, bu özel indirim gününün “Black Friday” olarak anılması yaygınlık kazandı.