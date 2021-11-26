Efsane Cuma indirimleri başladı mı, ne zamana kadar devam edecek? İşte Efsane Cuma tarihleri

Dünya çapındaki alışveriş çılgınlığı Efsane Cuma için hem mağazalarda hem de e-ticaret sitelerinde yüzde 70’lere, 90’lara varan indirimler yapılıyor. Efsane Cuma indirimlerinin bu yıl 30 Kasım’a kadar devam etmesi bekleniyor.