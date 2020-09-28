Efsane Cuma 2020 tarihi: Black Friday (Efsane Cuma) ne zaman?
Black Friday tarihi ekim ayının gelmesiyle takip edilmeye başlandı. Efsane Cuma, Süper Cuma gibi isimlerle ülkemizde bilinen Black Friday süresi boyunca yine birçok farklı sektör başlattığı kampanyaları tüketiciye sunacak. ABD'de ortaya çıkan ve son yıllarda ülkemizde de yaygınlaşan Efsane Cuma bu yıl da kasım ayına denk gelecek. Teknoloji, giyim, kozmetik, gibi ihtiyaçlar için yapılan indirim fırsatlarını kaçırmak isteyemeyen alışveriş tutkunlarının gözü şimdi 2020 Efsane Cuma tarihinde. Peki, Efsane Cuma 2020 ne zaman? İşte, bu seneki Efsane Cuma tarihi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Alışveriş çılgınlığı olarak bilinen Efsane Cuma sosyal medya ve internet platformlarında gündemde yer almaya başladı. E ticaret siteleri ve bazı markaların başlatacağı Efsane Cuma ülkemizde genellikle kasım ayına denk geliyor. Yurt dışında başlayıp ülkemizde de hızla yayılan ve popülerleşen Black Friday için mağazalar günler öncesinden hazırlıklarını yapmaya başlayacak. Black Friday’a ülkemizde Muhteşem Cuma, Efsane Cuma, Süper Cuma gibi isimler veriliyor. Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Black Friday bu yıl 27 Kasım tarihine denk geliyor.
2
Abone Ol
EFSANE CUMA 2020 NE ZAMAN?
Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Efsane Cuma ekim ayının gelmesiyle merak konusu oldu. Her yıl milyonlarca vatandaşın sabırla beklediği bu özel gün, gerek teknoloji gerek giyim her konuda büyük indirimler gerçekleşiyor. Black Friday bu yıl 27 Kasım 2020 tarihine denk geliyor.
Ülkemizde de bu tarihlerde pek çok online satış sitesi ve kurumsal firma indirimler yapıyor.
3
Abone Ol
BLACK FRİDAY NEDİR?
1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.
4
Abone Ol
BLACK FRİDAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı.
Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı.
5
Abone Ol
Wall Street firmaları iflas etti, dış ticaret durdu ve buğday ve mısır hasadı fiyatları düştü.1980'lerde, perakendeciler, terimi tarihe çok daha olumlu bir yansımasının yolunu buldu. Bir yıl boyunca zararda faaliyette bulunduktan sonra, dükkanlar Şükran Günü'nü takip eden günde nihayet kâr elde edebilir. Senaryonun ne kadar gerçek olduğu belli değil, ama en popüler inanış bu.