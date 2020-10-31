Efsane aktör Sean Connery hayatını kaybetti!

'OLAĞANÜSTÜ BİR HAYATIM OLDU' Connery, 2005 yılında verdiği bir röportajda "Vaktiyle Robert Mitchum beni bir köşeye çekip, ‘Sakın bu saçmalıklara önem vermeye kalkışma. Çok büyük bir hayal kırıklığına uğrarsın’ demişti. Ünlü meslektaşımın bu sözleri beni çok etkiledi. Doğrusu, insanların beni neden bu kadar önemsediklerini de hala anlamış değilim. Bildiğim bir tek şey var, gerçekten olağanüstü bir hayatım oldu. Belli bir mesleğim yoktu, iyi bir öğrenim görmemiştim. Ama canımı dişime takıp çalıştım. Hiçbir zaman yılmadım ve sonunda başarılı oldum" demişti.