Edis’ten yıllar sonra gelen itiraf: Rezil oldum, o an çok utandım!
Son dönemin en popüler şarkıcılarından Edis Görgülü, İbrahim Selim'in Youtube'da yayınlanan programı 'İbrahim Selim İle Bu Gece'ye konuk oldu. Görgülü, baştan sona sorunlarla geçen konserinde yaşadıklarını anlattı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İbrahim Selim'in 'Bu hiç olmadı dediğin bir şarkın var mı?' sorusuna, "Öyle bir şarkım yok, ama çok rezil olduğum ve söyleyemediğim bir şarkı var" yanıtını veren Edis Görgülü, Ozan Çolakoğlu ile çıktığı ilk Bodrum konserinde yaşadıklarını anlattı.
2
Abone Ol
Repertuarında olan Queen grubunun 'We Will Rock You' şarkısını ezberlemediğini söyleyen popçu, kendince bir şey düşündüğünü anlattı.
3
Abone Ol
'Herkesi çekiyormuş gibi yaparım demiştim'
Şarkının sözlerinin fotoğrafını çektiğini söyleyen Edis, "Telefonun flash'ını açıp herkesi çekiyormuş gibi yaparım, o ara sözleri okurum diye düşünmüştüm" dedi.
4
Abone Ol
'O an çok utanmıştım'
Ancak konserde flash'ı açtığı an çektiği fotoğrafı bulamadığını söyleyen Edis, şarkının sözlerini uydurduğunu ve rezil olduğunu dile getirdi: O an çok utanmıştım hatta ter içinde kaldım.
5
Abone Ol
İbrahim Selim'in "Bugüne kadar baştan sona kötü geçen bir konserin oldu mu?" sorusuna da yanıt veren ünlü popçu, "Bodrum konseri baştan sona sıkıntılıydı. Sanırım ilk büyük konserim olduğu için çok heyecanlıydım, o yüzden bir sürü aksilik oldu” ifadelerini kullandı.
6
Abone Ol
Konser için iki kıyafet seçip yanında götürdüğünü söyleyen Görgülü, "Şarkı arasında iki dakikada giyinirim dedim ve beyaz bir kombin yapmıştım. Sıcaktan siyah pantolon üzerime yapışmıştı ve bir türlü çıkmadı. Söyleyeceğim şarkı da Mor ve Ötesi’nin ’Bir Derdim Var’ şarkısıydı" şeklinde konuştu.
7
Abone Ol
Edis, sözlerine,"Birlikte çalıştığım arkadaşım, pantolonu bacaklarımdan çekmeye çalışıyordu ve o anda şarkıyı söylemeye başladım. Sahneye geri çıktığımda şarkı bitmişti. İnsanların yüz ifadelerini görmeliydiniz. İşine bu kadar inanırsan bazen böyle şeyler olabiliyor" diye devam etti.
8
Abone Ol
Hiç dövmem yok
Sohbetin devamında hiç dövmesi olmadığını dile getiren Edis, "İki kere dövme yaptırmayı düşündüğüm, ama dövmeci arkadaşım beni dışarı yolladı. Çünkü ben daha yaptırmadan 'Bu nasıl silinir?' diye sordum. İyi ki yaptırmamışım" dedi.
9
Abone Ol
29 yaşındaki popçu, birkaç gün önce Aybüke Albere ile bir dergiye verdiği pozla günlerce konuşulmuştu. Ünlü şarkıcının, bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkat çekmişti.