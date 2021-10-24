Edis'in yılbaşı ücreti 500 bin TL

Sabah programıyla TV’ye dönüyor Alişan, ekrana yine sabah programıyla geri dönüyor. TRT ile anlaşan sevilen isim, haftanın beş günü ekranda olacak.Geçen yıl Demet Akalın ile birlikte ‘Sabah Sabah’ programını sunan Alişan, yeni sezonda ekrandan uzak kalmıştı. Ünlü türkücü, şimdi TRT ile sabah programı sunmak için el sıkıştı. Alişan, her sabah ünlü konuklarıyla TRT ekranında olacak. Alişan, haftanın beş günü yayın yapacak.