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Haber Giriş: 24 Ekim 2021 - 13:47 | 

Edis'in yılbaşı ücreti 500 bin TL

Müzik, televizyon ve sinema dünyasından son haberler...(FISILTI GAZETESİ- İsmail BAYRAK)

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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Edis, müzik dünyasının son dönemdeki en başarılı yıldızlarından. Konser başına 120 bin lira alan ünlü popçu, önümüzdeki dönem için 20 konserlik anlaşma yaptı. Edis, yılbaşı gecesi için sahne ücretini ise 500 bin lira olarak belirledi.

2Sabah programıyla TV’ye dönüyor

Sabah programıyla TV’ye dönüyor

Alişan, ekrana yine sabah programıyla geri dönüyor. TRT ile anlaşan sevilen isim, haftanın beş günü ekranda olacak.Geçen yıl Demet Akalın ile birlikte ‘Sabah Sabah’ programını sunan Alişan, yeni sezonda ekrandan uzak kalmıştı. Ünlü türkücü, şimdi TRT ile sabah programı sunmak için el sıkıştı. Alişan, her sabah ünlü konuklarıyla TRT ekranında olacak. Alişan, haftanın beş günü yayın yapacak.

3Bebek planları seneye ertelendi

Bebek planları seneye ertelendi

Yoğun bir konser dönemi geçiren Ziynet Sali, çocuk yapma planlarını erteledi. 2019 yılında hayatını Erkan Erzurumlu ile birleştiren şarkıcı, önümüzdeki yıl çocuk sahibi olmayı planlıyor. Pandemi sonrası çalışmalara ağırlık veren Sali, bebekten önce albümünü çıkartmayı hedefliyor.

4Ev sahibiyle arasındaki sular durulmuyor

Ev sahibiyle arasındaki sular durulmuyor

Murat Dalkılıç ile ev sahibi arasındaki gerilim devam ediyor. Dalkılıç, pandemiyi fırsat bilip, kirasına ekstra zam yapan ev sahibiyle mahkemelik olmak üzere. Ev sahibi, 25 bin TL’lik kirayı 60 bine çıkaracağını söyleyince Dalkılıç, avukatı aracılığıyla itiraz etti.

5Makyaj için servet ödüyor

Makyaj için servet ödüyor

Yonca Lodi, kliplerde güzel görünmenin bedelini pahalı ödüyor! Magazinden uzak, çocuğuyla sade bir hayat yaşayan Lodi, klip ve önemli sahnelerde güzel görünmek için makyajını yapan makyöze iş başına 5 bin TL ödüyor.

66 milyonluk film bütçesi

6 milyonluk film bütçesi

Ömür Özdemir’in ‘Fazla Şaapma’ kitabından uyarlanan aynı adlı film için 6 milyondan fazla para harcandı. Pandemi öncesi biten, ancak tanıtımı yarım kalan film, 5 Kasım’da vizyona girecek. İlginç konusuyla dikkat çeken film bakalım gişede yapımcısının yüzünü güldürecek mi...

İsmail BAYRAK
İsmail BAYRAK
ibayrak@hurriyet.com.tr
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