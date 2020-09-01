Edis ve arkadaşları tatilde! Deve güreşi hakemi oldu...

Kendimi spora verdim Pamela Spence, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan ünlü şarkıcı, pandeminin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi: “Bildiğiniz gibi ben festival insanıyım. O yüzden bu süreçten en çok etkilenenlerden birisi oldum. Ben de bu süreçte bol bol kitap okuyup kendimi spora verdim.”