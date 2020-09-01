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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 01 Eylül 2020 - 08:07 | 

Edis ve arkadaşları tatilde! Deve güreşi hakemi oldu...

Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?

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1Deve güreşi hakemi
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Deve güreşi hakemi

Gülşen’le düet yaptığı “Nirvana” şarkısıyla adından söz ettiren Edis, Çeşme tatilinde görüntülendi.

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Edis önceki gün arkadaşlarıyla Before Sunset Beach’teydi. Arkadaşları denizin içinde “deve güreşi” yaparken, Edis hakem oldu.

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Eğlenceli vakit geçiren ekip daha sonra plajın restoran kısmına geçti.

Deniz BOY

4Eğlenceli aşıklar
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Eğlenceli aşıklar

Sosyetik güzel Dila Tarkan bir süredir birlikte olduğu Dağhan Doğruer’le birlikte tatil yapıyor. Tarkan sevgilisiyle havuzda çekilen eğlenceli pozlarını önceki gün Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

5Kendimi spora verdim
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Kendimi spora verdim

Pamela Spence, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektife yansıdı. Tek başına geldiği AVM’de spor mağazalarını dolaşıp alışveriş yapan ünlü şarkıcı, pandeminin işlerini olumsuz etkilediğini söyledi: “Bildiğiniz gibi ben festival insanıyım. O yüzden bu süreçten en çok etkilenenlerden birisi oldum. Ben de bu süreçte bol bol kitap okuyup kendimi spora verdim.”

6Harbiye’de bayram coşkusu
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Harbiye’de bayram coşkusu

Yıldız Tilbe önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda 6’ncı kez konserini verdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Harbiye Açıkhava‘yı dolduran izleyicileriyle İstiklal Marşı’nı söyleyerek kutlayan Tilbe, 3 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi.

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Deniz Akkaya; Tuvana Türkay, Özgür Aras, Ayşe Yıldız ve Mustafa Atmaca ile selfie çekildi.

Sayit DURMAZ

8Kızıyla düet yaptı
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Kızıyla düet yaptı

Gökhan Türkmen, kızları için yazıp bestelediği “Mavi” şarkısını bugün çıkarıyor. Türkmen’in 5 yaşındaki kızı Nil Rona’yla birlikte söylediği şarkı, GTR Müzik etiketiyle dijital platformlarda yayınlanacak.

9Plağı çıktı
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Plağı çıktı

Zuhal Olcay’ın 2001’de çıkan “Başucu Şarkıları-1” albümü plak formatında yayınlandı. Sezen Aksu’dan Bülent Ortaçgil’e birçok usta besteci ve yorumcunun imzasını taşıyan 11 popüler şarkının yer aldığı çalışma, Ada Müzik etiketiyle çıktı.

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