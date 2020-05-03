Edis ilk kez anlattı: Baba ben toplu taşımaya binemem, şarkım çıktı!

Adamlar sonunda ‘Tamam’ dediler. O süreçte hiç durmadım. Bir şekilde deli kanla insanların bünyelerine girdim” dedi. Dünyanın en önemli müzik şirketlerinden Warner Music’le albüm için ön kontrat imzalandığını belirten Edis,“Aralıkta askerliğimi yaptım. Asker dönüşü Londra’ya gittim, bir hafta kontrat süreci sürdü. Tam bu dönemlerde albüm için New York’ta kampa giriyordum. Basın toplantısı yapılacak, dünyaya duyurulacaktı. Ama korona oldu, albümde askıda şu an” diye konuştu.