×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Edirne'de üniversite öğrencileri kadınlar için hazırladı: Hayati bir fonksiyonu var

Güncelleme Tarihi:

#Edirne#KADES#Acil Yardım
Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2025 13:05

Edirne'de üniversite öğrencileri, şiddet mağduru kadınların acil durumlarda daha hızlı yardım isteyebilmesi amacıyla anahtarlık şeklinde acil yardım butonu hazırladı.