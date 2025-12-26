Edirne'de üniversite öğrencileri kadınlar için hazırladı: Hayati bir fonksiyonu var

"YARDIM DÜĞMESİNİ ANAHTARLIĞIN İÇERİSİNE GİZLEDİK"

Gamze Öz, AA muhabirine, tasarladıkları sistemin kadınlar için önemli bir ihtiyaca karşılık verdiğini söyledi.

Uygulama sayesinde kadınların kendilerini daha güvende hissedeceğini belirten Öz, şöyle konuştu:

"İlk olarak mobil yazılımı geliştirdik, ardından bu yazılımı anahtarlık sistemine entegre ettik. KADES uygulamasında telefondan yardım istenebiliyor ancak telefonu çıkarmak hem zaman kaybı yaratıyor hem de dikkati çekiyor. Biz daha az fark edilen, tehdit anında belli etmeden kendimizi savunma moduna geçebileceğimiz bir sistem geliştirmek istedik. Bu nedenle yardım düğmesini anahtarlığın içine gizledik."