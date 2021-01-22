Edirne'de isyan ettiren olay! Bu halde bulundular: Yeter artık...
Edirne'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Araçta yasa dışı yollarla yurda getirilen 'Pomeranian' cinsi 7 yavru köpek ele geçirildi. Uyuşturulmuş halde bulunan köpeklerden 4'ü durumlarının ağır olması üzerine tedaviye alındı. HAYTAP temsilcisi Zuhal Aslan, hayvanların yasal olmayan yollardan satılması ve üretilmesine karşı olduklarını vurguladı. Aslan, "Yeter artık bunu yapmayın, onlardan kazanacağınız para canlarına mal oluyor. Lütfen artık bunları bir can olarak görün, mal olarak görmeyin" dedi.