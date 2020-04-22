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Haber Giriş: 22 Nisan 2020 - 18:02,

Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri

Edirne'de iftar ve sahur saatleri ramazan ayına çok az bir süre kala ana gündem konularından biri haline geldi. 2020 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri açıklandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri

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1

Türkiye'nin dört bir yanı gibi Edirne'de ikamet eden vatandaşlar da oruç ayı Ramazan için heyecan içerisinde. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle Ramazanın ilk günü son iftar Edirne'de yapılacak. Peki, Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri

2

GünTarihİmsak (Sahur)İkindiAkşam (İftar)Yatsı (Teravih)
124.04.202004:3617:0520:1121:41*
225.04.202004:3417:0520:1221:43
326.04.202004:3217:0620:1321:44
427.04.202004:3017:0620:1421:46
528.04.202004:2817:0620:1521:47
629.04.202004:2717:0720:1621:49
730.04.202004:2517:0720:1721:51
801.05.202004:2317:0720:1921:52
902.05.202004:2117:0820:2021:54
1003.05.202004:1917:0820:2121:55
1104.05.202004:1717:0820:2221:57
1205.05.202004:1517:0920:2321:58
1306.05.202004:1417:0920:2422:00
1407.05.202004:1217:0920:2522:02
1508.05.202004:1017:0920:2622:03
1609.05.202004:0817:1020:2722:05
1710.05.202004:0717:1020:2822:06
1811.05.202004:0517:1020:2922:08
1912.05.202004:0317:1120:3022:09
2013.05.202004:0217:1120:3122:11
2114.05.202004:0017:1120:3222:13
2215.05.202003:5817:1220:3322:14
2316.05.202003:5717:1220:3422:16
2417.05.202003:5517:1220:3522:17
2518.05.202003:5417:1220:3622:19
2619.05.202003:5217:1320:3722:20**
2720.05.202003:5117:1320:3822:22
2821.05.202003:4917:1320:3922:23

3

Ramazanın ilk günü son imsak İzmir'de 04.46'da başlayacak, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de yapılacak. Ramazanın son günü ise ilk imsak yine Ardahan'da saat 02.46'da, son imsak Muğla'da saat 04.06'da başlayacak, ilk iftar Hakkari'de saat 19.21'de, son iftar ise Edirne'de saat 20.41'de yapılacak.
Ramazanın son günü Sinop'ta 16 saat 58 dakika oruç müddetiyle yine en uzun oruç tutulacak. Hatay ise 16 saat 9 dakikayla en kısa orucu tutacak. Dünya üzerinde baktığımız zaman ise ramazan ayının ilk günü Gabon'un Libreville şehrinde 13 saat 26 dakika, kuzeyde Norveç'in Tromso şehrinde ise 17 saat 56 dakika oruç tutulacak.

4Mukabele geleneği ramazanda Selimiyeden canlı yayınla sürdürülecek

Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek

Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek. "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından her gün yayınlanacak.
Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Müftülük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayının hüzünlü bir zamana denk geldiğini söyledi.
Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde tedbirlere uyularak geçirileceğini belirten Üzüm, şöyle devam etti:
"Bayram sevinç günüdür. Ümit ediyoruz ki Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda bu hüznümüz önemli oranda gider. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayetiyle yeniden insanlarımız sağlıklı bir dünyaya kavuşurlar. Ramazan-ı şerif ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Perşembe günü sahur ve cuma günü akşam ilk iftarla başlayacak. İnşallah rahmete, berekete ve mağfirete vesile olacak."

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