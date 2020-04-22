Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri
Edirne'de iftar ve sahur saatleri ramazan ayına çok az bir süre kala ana gündem konularından biri haline geldi. 2020 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri açıklandı. Edirne'de yaşayan vatandaşlar kentlerinde iftar ve sahur vakitlerini merak ediyorlar. Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri
Türkiye'nin dört bir yanı gibi Edirne'de ikamet eden vatandaşlar da oruç ayı Ramazan için heyecan içerisinde. Sahur ve iftar saatleri illere göre farklılık gösteriyor. Bu nedenle Ramazanın ilk günü son iftar Edirne'de yapılacak. Peki, Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? İşte Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|İkindi
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:36
|17:05
|20:11
|21:41*
|2
|25.04.2020
|04:34
|17:05
|20:12
|21:43
|3
|26.04.2020
|04:32
|17:06
|20:13
|21:44
|4
|27.04.2020
|04:30
|17:06
|20:14
|21:46
|5
|28.04.2020
|04:28
|17:06
|20:15
|21:47
|6
|29.04.2020
|04:27
|17:07
|20:16
|21:49
|7
|30.04.2020
|04:25
|17:07
|20:17
|21:51
|8
|01.05.2020
|04:23
|17:07
|20:19
|21:52
|9
|02.05.2020
|04:21
|17:08
|20:20
|21:54
|10
|03.05.2020
|04:19
|17:08
|20:21
|21:55
|11
|04.05.2020
|04:17
|17:08
|20:22
|21:57
|12
|05.05.2020
|04:15
|17:09
|20:23
|21:58
|13
|06.05.2020
|04:14
|17:09
|20:24
|22:00
|14
|07.05.2020
|04:12
|17:09
|20:25
|22:02
|15
|08.05.2020
|04:10
|17:09
|20:26
|22:03
|16
|09.05.2020
|04:08
|17:10
|20:27
|22:05
|17
|10.05.2020
|04:07
|17:10
|20:28
|22:06
|18
|11.05.2020
|04:05
|17:10
|20:29
|22:08
|19
|12.05.2020
|04:03
|17:11
|20:30
|22:09
|20
|13.05.2020
|04:02
|17:11
|20:31
|22:11
|21
|14.05.2020
|04:00
|17:11
|20:32
|22:13
|22
|15.05.2020
|03:58
|17:12
|20:33
|22:14
|23
|16.05.2020
|03:57
|17:12
|20:34
|22:16
|24
|17.05.2020
|03:55
|17:12
|20:35
|22:17
|25
|18.05.2020
|03:54
|17:12
|20:36
|22:19
|26
|19.05.2020
|03:52
|17:13
|20:37
|22:20**
|27
|20.05.2020
|03:51
|17:13
|20:38
|22:22
|28
|21.05.2020
|03:49
|17:13
|20:39
|22:23