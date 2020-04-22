Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Edirne 2020 sahur ve iftar saatleri

Mukabele geleneği ramazanda Selimiye'den canlı yayınla sürdürülecek Edirne'deki Selimiye Camisi'nde, İslam dininde önemli yer tutan 14 asırlık mukabele geleneği, ramazan ayı boyunca sosyal medyadan canlı yayınla sürdürülecek. "Toplu yerlerde yüksek sesle hatim okunurken bilenlerin gözleriyle Kur'an-ı Kerim'i takip etmesi, bilmeyenlerin dinlemesi" anlamına gelen mukabele, İl Müftülüğünün sosyal medya hesabından her gün yayınlanacak.

Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Müftülük'te gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl ramazan ayının hüzünlü bir zamana denk geldiğini söyledi.Bu zor günlerin birlik ve beraberlik içerisinde tedbirlere uyularak geçirileceğini belirten Üzüm, şöyle devam etti:

"Bayram sevinç günüdür. Ümit ediyoruz ki Ramazan-ı Şerif Bayramı'nda bu hüznümüz önemli oranda gider. Cenab-ı Hakk'ın yardımı ve inayetiyle yeniden insanlarımız sağlıklı bir dünyaya kavuşurlar. Ramazan-ı şerif ayı rahmet, bereket ve mağfiret ayıdır. Perşembe günü sahur ve cuma günü akşam ilk iftarla başlayacak. İnşallah rahmete, berekete ve mağfirete vesile olacak."