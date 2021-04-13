Edirne İftar vakti 2021: Edirne'de ilk iftar, akşam ezanı saat kaçta? İşte 2021 imsakiye bilgileri
2021 iftar vakti için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayını Edirne'de karşılayan vatandaşlar, ilk iftar saatini merak ediyor. Edirne 2021 imsakiye sayfasından sahur ve iftar saatlerine ne kadar kaldığı bilgisi öğrenilebiliyor. Peki, Edirne'de ilk iftar, akşam ezanı saat kaçta? İşte 2021 imsakiye bilgileri...
Edirne'de iftar ve sahur saatleri Ramazan ayına çok az bir süre kala ana gündem konularından biri haline geldi. 2021 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri de paylaşıldı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiyesinde 30 günlük sahur ve iftar saatleri yer alıyor.
2021 EDİRNE İMSAKİYESİ
2021 Ramazan imsakiyesine göre Edirne'de ilk sahur 04.58'de, iftar ise 19.59'da yapılacak.
EDİRNE İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:58
|06:30
|13:19
|17:01
|19:59
|21:25
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:56
|06:29
|13:19
|17:02
|20:00
|21:26
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:54
|06:27
|13:19
|17:02
|20:01
|21:28
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:52
|06:25
|13:19
|17:02
|20:02
|21:29
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:50
|06:24
|13:18
|17:03
|20:03
|21:30
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:48
|06:22
|13:18
|17:03
|20:04
|21:32
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:46
|06:21
|13:18
|17:03
|20:05
|21:33
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:44
|06:19
|13:18
|17:04
|20:06
|21:35
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:42
|06:18
|13:18
|17:04
|20:07
|21:36
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:40
|06:16
|13:17
|17:04
|20:08
|21:38
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:38
|06:15
|13:17
|17:05
|20:10
|21:39
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:37
|06:13
|13:17
|17:05
|20:11
|21:41
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:35
|06:12
|13:17
|17:05
|20:12
|21:42
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:33
|06:11
|13:17
|17:06
|20:13
|21:44
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|04:31
|06:09
|13:17
|17:06
|20:14
|21:46
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:29
|06:08
|13:16
|17:06
|20:15
|21:47
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:27
|06:06
|13:16
|17:07
|20:16
|21:49
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:25
|06:05
|13:16
|17:07
|20:17
|21:50
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:23
|06:04
|13:16
|17:07
|20:18
|21:52
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:21
|06:02
|13:16
|17:08
|20:19
|21:53
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:20
|06:01
|13:16
|17:08
|20:20
|21:55
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|04:18
|06:00
|13:16
|17:08
|20:22
|21:56
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:16
|05:59
|13:16
|17:08
|20:23
|21:58
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|04:14
|05:57
|13:15
|17:09
|20:24
|22:00
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|04:12
|05:56
|13:15
|17:09
|20:25
|22:01
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:11
|05:55
|13:15
|17:09
|20:26
|22:03
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|04:09
|05:54
|13:15
|17:10
|20:27
|22:04
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:07
|05:53
|13:15
|17:10
|20:28
|22:06
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|04:05
|05:52
|13:15
|17:10
|20:29
|22:07
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:04
|05:50
|13:15
|17:11
|20:30
|22:09