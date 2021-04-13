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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:03 | 

Edirne İftar vakti 2021: Edirne'de ilk iftar, akşam ezanı saat kaçta? İşte 2021 imsakiye bilgileri

2021 iftar vakti için geri sayım devam ediyor. Ramazan ayını Edirne'de karşılayan vatandaşlar, ilk iftar saatini merak ediyor. Edirne 2021 imsakiye sayfasından sahur ve iftar saatlerine ne kadar kaldığı bilgisi öğrenilebiliyor. Peki, Edirne'de ilk iftar, akşam ezanı saat kaçta? İşte 2021 imsakiye bilgileri...

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Edirne'de iftar ve sahur saatleri Ramazan ayına çok az bir süre kala ana gündem konularından biri haline geldi. 2021 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri de paylaşıldı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiyesinde 30 günlük sahur ve iftar saatleri yer alıyor.

22021 EDİRNE İMSAKİYESİ

2021 EDİRNE İMSAKİYESİ

2021 Ramazan imsakiyesine göre Edirne'de ilk sahur 04.58'de, iftar ise 19.59'da yapılacak.

EDİRNE İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:5806:3013:1917:0119:5921:25
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba04:5606:2913:1917:0220:0021:26
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe04:5406:2713:1917:0220:0121:28
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma04:5206:2513:1917:0220:0221:29
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi04:5006:2413:1817:0320:0321:30
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar04:4806:2213:1817:0320:0421:32
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:4606:2113:1817:0320:0521:33
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:4406:1913:1817:0420:0621:35
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:4206:1813:1817:0420:0721:36
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:4006:1613:1717:0420:0821:38
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:3806:1513:1717:0520:1021:39
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:3706:1313:1717:0520:1121:41
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:3506:1213:1717:0520:1221:42
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:3306:1113:1717:0620:1321:44
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:3106:0913:1717:0620:1421:46
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:2906:0813:1617:0620:1521:47
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:2706:0613:1617:0720:1621:49
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:2506:0513:1617:0720:1721:50
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:2306:0413:1617:0720:1821:52
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:2106:0213:1617:0820:1921:53
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:2006:0113:1617:0820:2021:55
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı04:1806:0013:1617:0820:2221:56
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba04:1605:5913:1617:0820:2321:58
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe04:1405:5713:1517:0920:2422:00
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma04:1205:5613:1517:0920:2522:01
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi04:1105:5513:1517:0920:2622:03
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar04:0905:5413:1517:1020:2722:04
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi04:0705:5313:1517:1020:2822:06
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı04:0505:5213:1517:1020:2922:07
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba04:0405:5013:1517:1120:3022:09

3İLK İFTAR HAKKARİDE, SON İFTAR EDİRNEDE

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanırken, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de gerçekleşecek. <>
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te, son iftar ise Edirne'de 19.59'da yapılacak. İlk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

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