Edirne İftar vakti 2021: Edirne'de ilk iftar, akşam ezanı saat kaçta? İşte 2021 imsakiye bilgileri

Edirne'de iftar ve sahur saatleri Ramazan ayına çok az bir süre kala ana gündem konularından biri haline geldi. 2021 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri de paylaşıldı. Her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği imsakiyesinde 30 günlük sahur ve iftar saatleri yer alıyor.