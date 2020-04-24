Edirne'de iftar saat kaçta? 2020 Edirne sahur ve iftar vakitleri | Edirne Ramazan imsakiyesi

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.



Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.



Balcı, şunları kaydetti:



"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."



Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.