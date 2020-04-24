Edirne'de iftar saat kaçta? 2020 Edirne sahur ve iftar vakitleri | Edirne Ramazan imsakiyesi
2020 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Edirne'de iftar saati, şehirde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştiren isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur ve iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Edirne'de ilk iftar saat kaçta? sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak?
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11 Ayın Sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini Osmanlı'nın eski başkenti Edirne'de karşılayan vatandaşlar 2020 iftar vakitlerini merak ediyor. İftar vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Edirne'de sahura ne zaman kalkılacağının yanı sıra bugünkü ilk iftarın saatini de sorguluyor. İşte, vatandaşların merak ettiği soruların yanıtı ve Edirne Ramazan imsakiyesi...
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Edirne'de sahur ve iftar saatleri, kentte oruç ibadetini yerine getirmek isteyen binlerce vatandaşın merakla araştırdığı konu oldu. Oruçlarını tutan binlerce Edirneli akşam saatlerinin gelmesiyle birlikte iftar saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Biz de sizler için Edirne iftar ve sahur saatleri bir araya getirdik.
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Edirneli vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Edirneliler akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftarın vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Edirne'de ilk iftar 20:11'te yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:36 olacak.
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TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ
Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.
Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.
Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.
Balcı, şunları kaydetti:
"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."