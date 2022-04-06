Edirne'de alarm! Tonlarca yakıt çevreye yayıldı

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Edirne'nin Hasanağa köyü yakınlarında bir asfalt şantiyesinin fuel oil kazanı patladı, tonlarca yakıt çevreye yayıldı. Hasanağa köyü muhtarı Mehmet Üstün olay hakkında bilgi verirken, 'Bu asfalt yapımında kullanılan fuel oil karışımı zift dediğimiz bir malzeme. Onu depoluyorlardı burada. Sıcak asfalt. Bunların depolandığı 60 metrelik bir duvar tamamen yıkılıp, bir anda 5 bin tonluk asfalt malzemesi bu şekilde alana yayıldı.' ifadelerini kullandı.