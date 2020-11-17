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Olgay GÜLER- Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)
Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 09:11 | 

Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu

EDİRNE'nin Büyükdöllük köyündeki kum ocağında 8 milyon yıllık olduğu belirlenen mamutlara ait kemik fosilleri bulundu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş, kemiklerin 'Geç Miyosen' döneminde yaşamış mamutlara ait olduğunu belirterek, "Günümüzden 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bunlar. Yani burada 8 milyon yıllık tarih yatıyor diyebiliriz. Bu alanda yaşanmış olması, antik dönemde, buzul döneminde burada bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Bu, Trakya tarihi açısından da büyük önem taşıyor" dedi.

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