Edirne'de 8 milyon yıllık mamut fosilleri bulundu

EDİRNE'nin Büyükdöllük köyündeki kum ocağında 8 milyon yıllık olduğu belirlenen mamutlara ait kemik fosilleri bulundu. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaraş, kemiklerin 'Geç Miyosen' döneminde yaşamış mamutlara ait olduğunu belirterek, "Günümüzden 8 milyon yıl öncesine ait fosiller bunlar. Yani burada 8 milyon yıllık tarih yatıyor diyebiliriz. Bu alanda yaşanmış olması, antik dönemde, buzul döneminde burada bir yaşamın olduğunu gösteriyor. Bu, Trakya tarihi açısından da büyük önem taşıyor" dedi.