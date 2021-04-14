Edirne iftar saati 2021: Edirne iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İşte sahur saatleri

Edirne'de iftar ve sahur saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 2021 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri de paylaşıldı. 14 Nisan Edirne iftar vakti 20:00 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri