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Haber Giriş: 14 Nisan 2021 - 14:20 | 

Edirne iftar saati 2021: Edirne iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İşte sahur saatleri

Edirne iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan İmsakiyesi her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Müslümanlar imsakiye bilgilerine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Edirne'de yaşayan vatandaşlar iftar ve akşam ezanı vaktinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Edirne iftar ve sahur saatleri

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Edirne'de iftar ve sahur saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 2021 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri de paylaşıldı. 14 Nisan Edirne iftar vakti 20:00 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri

22021 EDİRNE İMSAKİYESİ

2021 EDİRNE İMSAKİYESİ

2021 Ramazan imsakiyesine göre Edirne iftar saati 20:00 olacak. İmsak vakti ise 04:54 olarak açıklandı.

EDİRNE İmsakiye

Hicri TarihMiladi TarihİmsakGüneşÖğleİkindiAkşamYatsı
1 Ramazan 144213 Nisan 2021 Salı04:5806:3013:1917:0119:5921:25
2 Ramazan 144214 Nisan 2021 Çarşamba04:5606:2913:1917:0220:0021:26
3 Ramazan 144215 Nisan 2021 Perşembe04:5406:2713:1917:0220:0121:28
4 Ramazan 144216 Nisan 2021 Cuma04:5206:2513:1917:0220:0221:29
5 Ramazan 144217 Nisan 2021 Cumartesi04:5006:2413:1817:0320:0321:30
6 Ramazan 144218 Nisan 2021 Pazar04:4806:2213:1817:0320:0421:32
7 Ramazan 144219 Nisan 2021 Pazartesi04:4606:2113:1817:0320:0521:33
8 Ramazan 144220 Nisan 2021 Salı04:4406:1913:1817:0420:0621:35
9 Ramazan 144221 Nisan 2021 Çarşamba04:4206:1813:1817:0420:0721:36
10 Ramazan 144222 Nisan 2021 Perşembe04:4006:1613:1717:0420:0821:38
11 Ramazan 144223 Nisan 2021 Cuma04:3806:1513:1717:0520:1021:39
12 Ramazan 144224 Nisan 2021 Cumartesi04:3706:1313:1717:0520:1121:41
13 Ramazan 144225 Nisan 2021 Pazar04:3506:1213:1717:0520:1221:42
14 Ramazan 144226 Nisan 2021 Pazartesi04:3306:1113:1717:0620:1321:44
15 Ramazan 144227 Nisan 2021 Salı04:3106:0913:1717:0620:1421:46
16 Ramazan 144228 Nisan 2021 Çarşamba04:2906:0813:1617:0620:1521:47
17 Ramazan 144229 Nisan 2021 Perşembe04:2706:0613:1617:0720:1621:49
18 Ramazan 144230 Nisan 2021 Cuma04:2506:0513:1617:0720:1721:50
19 Ramazan 14421 Mayıs 2021 Cumartesi04:2306:0413:1617:0720:1821:52
20 Ramazan 14422 Mayıs 2021 Pazar04:2106:0213:1617:0820:1921:53
21 Ramazan 14423 Mayıs 2021 Pazartesi04:2006:0113:1617:0820:2021:55
22 Ramazan 14424 Mayıs 2021 Salı04:1806:0013:1617:0820:2221:56
23 Ramazan 14425 Mayıs 2021 Çarşamba04:1605:5913:1617:0820:2321:58
24 Ramazan 14426 Mayıs 2021 Perşembe04:1405:5713:1517:0920:2422:00
25 Ramazan 14427 Mayıs 2021 Cuma04:1205:5613:1517:0920:2522:01
26 Ramazan 14428 Mayıs 2021 Cumartesi04:1105:5513:1517:0920:2622:03
KADİR GECESİ
27 Ramazan 14429 Mayıs 2021 Pazar04:0905:5413:1517:1020:2722:04
28 Ramazan 144210 Mayıs 2021 Pazartesi04:0705:5313:1517:1020:2822:06
29 Ramazan 144211 Mayıs 2021 Salı04:0505:5213:1517:1020:2922:07
30 Ramazan 144212 Mayıs 2021 Çarşamba04:0405:5013:1517:1120:3022:09

3İLK İFTAR HAKKARİDE, SON İFTAR EDİRNEDE

İLK İFTAR HAKKARİ'DE, SON İFTAR EDİRNE'DE

13 Nisan Salı gününde Iğdır'da saat 03.53'te ilk imsakın yaşanırken, ilk iftar da 18.45'te Hakkari'de gerçekleşecek. <>
Ramazanın ilk günü son imsakın İzmir'de saat 05.05'te, son iftar ise Edirne'de 19.59'da yapılacak. İlk günde Sinop'ta 15 saat 3 dakikayla en uzun, Hatay'da ise 14 saat 39 dakikayla en kısa oruç tutulacak.

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