Edirne iftar saati 2021: Edirne iftar vakti ve akşam ezanı kaçta? İşte sahur saatleri
Edirne iftar vakti ile ilgili araştırmalar hızlandı. Ramazan İmsakiyesi her yıl Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanıyor. Müslümanlar imsakiye bilgilerine göre oruç ibadetini yerine getiriyorlar. Bu yıl ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Edirne'de yaşayan vatandaşlar iftar ve akşam ezanı vaktinin ne zaman olduğunu araştırmaya başladılar. İşte Edirne iftar ve sahur saatleri
Edirne'de iftar ve sahur saatleri 2021 yılında da yoğun ilgi görüyor. On bir ayın sultanı ramazan ayı 13 Nisan tarihinde başladı. Müslümanlar bu ay içerisinde farz olan oruç ibadetini yerine getiriyorlar. 2021 ramazan imsakiyesi Diyanet İşleri tarafından yayınlandı ve tüm iller gibi Edirne'nin de sahur, iftar vakitleri de paylaşıldı. 14 Nisan Edirne iftar vakti 20:00 olarak açıklandı. İşte imsakiye bilgileri
2021 EDİRNE İMSAKİYESİ
2021 Ramazan imsakiyesine göre Edirne iftar saati 20:00 olacak. İmsak vakti ise 04:54 olarak açıklandı.
EDİRNE İmsakiye
|Hicri Tarih
|Miladi Tarih
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|1 Ramazan 1442
|13 Nisan 2021 Salı
|04:58
|06:30
|13:19
|17:01
|19:59
|21:25
|2 Ramazan 1442
|14 Nisan 2021 Çarşamba
|04:56
|06:29
|13:19
|17:02
|20:00
|21:26
|3 Ramazan 1442
|15 Nisan 2021 Perşembe
|04:54
|06:27
|13:19
|17:02
|20:01
|21:28
|4 Ramazan 1442
|16 Nisan 2021 Cuma
|04:52
|06:25
|13:19
|17:02
|20:02
|21:29
|5 Ramazan 1442
|17 Nisan 2021 Cumartesi
|04:50
|06:24
|13:18
|17:03
|20:03
|21:30
|6 Ramazan 1442
|18 Nisan 2021 Pazar
|04:48
|06:22
|13:18
|17:03
|20:04
|21:32
|7 Ramazan 1442
|19 Nisan 2021 Pazartesi
|04:46
|06:21
|13:18
|17:03
|20:05
|21:33
|8 Ramazan 1442
|20 Nisan 2021 Salı
|04:44
|06:19
|13:18
|17:04
|20:06
|21:35
|9 Ramazan 1442
|21 Nisan 2021 Çarşamba
|04:42
|06:18
|13:18
|17:04
|20:07
|21:36
|10 Ramazan 1442
|22 Nisan 2021 Perşembe
|04:40
|06:16
|13:17
|17:04
|20:08
|21:38
|11 Ramazan 1442
|23 Nisan 2021 Cuma
|04:38
|06:15
|13:17
|17:05
|20:10
|21:39
|12 Ramazan 1442
|24 Nisan 2021 Cumartesi
|04:37
|06:13
|13:17
|17:05
|20:11
|21:41
|13 Ramazan 1442
|25 Nisan 2021 Pazar
|04:35
|06:12
|13:17
|17:05
|20:12
|21:42
|14 Ramazan 1442
|26 Nisan 2021 Pazartesi
|04:33
|06:11
|13:17
|17:06
|20:13
|21:44
|15 Ramazan 1442
|27 Nisan 2021 Salı
|04:31
|06:09
|13:17
|17:06
|20:14
|21:46
|16 Ramazan 1442
|28 Nisan 2021 Çarşamba
|04:29
|06:08
|13:16
|17:06
|20:15
|21:47
|17 Ramazan 1442
|29 Nisan 2021 Perşembe
|04:27
|06:06
|13:16
|17:07
|20:16
|21:49
|18 Ramazan 1442
|30 Nisan 2021 Cuma
|04:25
|06:05
|13:16
|17:07
|20:17
|21:50
|19 Ramazan 1442
|1 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:23
|06:04
|13:16
|17:07
|20:18
|21:52
|20 Ramazan 1442
|2 Mayıs 2021 Pazar
|04:21
|06:02
|13:16
|17:08
|20:19
|21:53
|21 Ramazan 1442
|3 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:20
|06:01
|13:16
|17:08
|20:20
|21:55
|22 Ramazan 1442
|4 Mayıs 2021 Salı
|04:18
|06:00
|13:16
|17:08
|20:22
|21:56
|23 Ramazan 1442
|5 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:16
|05:59
|13:16
|17:08
|20:23
|21:58
|24 Ramazan 1442
|6 Mayıs 2021 Perşembe
|04:14
|05:57
|13:15
|17:09
|20:24
|22:00
|25 Ramazan 1442
|7 Mayıs 2021 Cuma
|04:12
|05:56
|13:15
|17:09
|20:25
|22:01
|26 Ramazan 1442
|8 Mayıs 2021 Cumartesi
|04:11
|05:55
|13:15
|17:09
|20:26
|22:03
|KADİR GECESİ
|27 Ramazan 1442
|9 Mayıs 2021 Pazar
|04:09
|05:54
|13:15
|17:10
|20:27
|22:04
|28 Ramazan 1442
|10 Mayıs 2021 Pazartesi
|04:07
|05:53
|13:15
|17:10
|20:28
|22:06
|29 Ramazan 1442
|11 Mayıs 2021 Salı
|04:05
|05:52
|13:15
|17:10
|20:29
|22:07
|30 Ramazan 1442
|12 Mayıs 2021 Çarşamba
|04:04
|05:50
|13:15
|17:11
|20:30
|22:09