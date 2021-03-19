Edirne, Balıkesir, Konya risk haritası detayları: Edirne, Balıkesir, Konya çok yüksek riskli mi? İşte bölgelerdeki son durum
Edirne, Balıkesir, Konya güncel risk haritası araştırılıyor. Koronavirüsle mücadele kapsamında şehirlerin risk grupları ile ilgili açıklama geçtiğimiz günlerde yapılmış ve hangi rengin hangi risk grubunda yer aldığı duyurulmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, ‘Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.’ dedi. Son açıklanan risk haritasında Edirne, Balıkesir, Konya kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı.
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Koronavirüs risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Edirne, Balıkesir, Konya'nın hangi risk grubunda olduğu araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, 'Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık.’ dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, 'Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün.' ifadesini kullandı. İşte Edirne, Balıkesir, Konya risk haritası hakkında detaylar
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Şerhlerimizdeki durumu bir süre daha sürme kararını aldık.’ dedi. Son açıklanan risk haritasında Edirne, Balıkesir, Konya kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 6-12 Mart döneminde il bazında Kovid-19 vaka sayılarının yer aldığı haritayı paylaşarak, "Tedbirlere uyarak normalleşmek mümkün." ifadesini kullandı.
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Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, illerin her 100 bin kişide haftalık (6-12 Mart) Kovid-19 vaka sayıları şöyle:
Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.
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Sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltildi
Hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı hatırlatılan genelgede, şunlar kaydedildi:
"Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cuma 21.00-cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi 21.00'den başlayıp pazar gününün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.
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Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecektir."
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Genelgede, yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde, Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresiyle çalışma/ders programını ihtiva eden belgeyle belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı aktarıldı.