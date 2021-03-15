Edirne, Balıkesir, Konya çok yüksek riskli mi? Edirne, Balıkesir, Konya risk haritası detayları

Koronavirüs risk haritası ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 tedbirlerine ilişkin, ‘Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla, ilgili denetimleri daha sıkı şekilde yürüterek süreci yakından takip edeceğiz.’ dedi. Son açıklanan risk haritasında Edirne, Balıkesir, Konya kırmızı renkte, çok yüksek riskli iller arasındaydı.