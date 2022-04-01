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EDİRNE 2022 İMSAKİYESİ: Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Edirne 2022 sahur ve iftar saatleri

#Edirne#Edirne İftar#Edirne Sahur

EDİRNE 2022 İMSAKİYESİ, Ramazan ayına günler kala gündeme geldi. Sahur ve iftar vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, illeri için belirlenen imsakiye takvimini inceliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ilk gün ilk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Peki, Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Edirne 2022 sahur ve iftar saatleri...

1/4EDİRNE 2022 İMSAKİYESİ: Edirnede ilk sahur ve iftar saat kaçta Edirne 2022 sahur ve iftar saatleri

Edirne sahur ve iftar saatleri, 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Edirne imsak vakti, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Peki, Edirne 'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Edirne iftar ve sahur saatleri

2/4EDİRNE 2022 İMSAKİYESİ: Edirnede ilk sahur ve iftar saat kaçta Edirne 2022 sahur ve iftar saatleri

Edirne İçin Haftalık Namaz Vakitleri

Miladi Tarih

İmsak

Güneş

Öğle

İkindi

Akşam

Yatsı

01 Nisan 2022 Cuma

05:22

06:50

13:23

16:56

19:45

21:08

02 Nisan 2022 Cumartesi

05:20

06:49

13:23

16:57

19:46

21:09

03 Nisan 2022 Pazar

05:18

06:47

13:22

16:57

19:47

21:11

04 Nisan 2022 Pazartesi

05:16

06:45

13:22

16:57

19:49

21:12

05 Nisan 2022 Salı

05:14

06:44

13:22

16:58

19:50

21:13

06 Nisan 2022 Çarşamba

05:12

06:42

13:21

16:58

19:51

21:15

07 Nisan 2022 Perşembe

05:10

06:40

13:21

16:59

19:52

21:16

 

3/4EDİRNE 2022 İMSAKİYESİ: Edirnede ilk sahur ve iftar saat kaçta Edirne 2022 sahur ve iftar saatleri

Diğer illerin 2022 imsakiye bilgilerini öğrenmek için tıklayın.

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4/4İlk iftar Iğdır ve Hakkaride, son iftar Çanakkale ve Edirnede

İlk iftar Iğdır ve Hakkari'de, son iftar Çanakkale ve Edirne'de

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.

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#Edirne#Edirne İftar#Edirne Sahur