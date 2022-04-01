EDİRNE 2022 İMSAKİYESİ: Edirne'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? Edirne 2022 sahur ve iftar saatleri

Edirne sahur ve iftar saatleri, 2022 Ramazan ayına kısa bir süre kala gündeme geldi. Üç ayların sonuncusu mübarek ramazan ayı nisan ve mayıs aylarında idrak ediliyor. Edirne imsak vakti, sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile belli oldu. Peki, Edirne 'de ilk sahur ve iftar saat kaçta? 2022 Edirne iftar ve sahur saatleri
Edirne İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
01 Nisan 2022 Cuma
05:22
06:50
13:23
16:56
19:45
21:08
02 Nisan 2022 Cumartesi
05:20
06:49
13:23
16:57
19:46
21:09
03 Nisan 2022 Pazar
05:18
06:47
13:22
16:57
19:47
21:11
04 Nisan 2022 Pazartesi
05:16
06:45
13:22
16:57
19:49
21:12
05 Nisan 2022 Salı
05:14
06:44
13:22
16:58
19:50
21:13
06 Nisan 2022 Çarşamba
05:12
06:42
13:21
16:58
19:51
21:15
07 Nisan 2022 Perşembe
05:10
06:40
13:21
16:59
19:52
21:16
Diğer illerin 2022 imsakiye bilgilerini öğrenmek için tıklayın.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak. Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalarak en uzun orucu tutacak, Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak.