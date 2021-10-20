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Televizyon
Haber Giriş: 20 Ekim 2021 - 22:13 | 

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı İlyas öldü mü? sorusunu akıllara getirdi! EDHO ne zaman başlıyor? İşte ilk görüntüler

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı. 7. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 200. bölüm fragmanında kadroya katılan yeni isimler dikkat çekti. İlyas'ın vurulduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır'ın hapishaneye girdiği görüntüler ise ekranlara damga vurdu. Sevilen dizi yeni sezonu ile yakında seyirci karşısına çıkacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? İşte, EDHO 200. bölüm öncesinde son bilgiler ve yeni sezon tarihi hakkında detaylar.

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanı dizinin takipçileri tarafından beklenirken, bu sezon diziye katılan yeni isimler ise canlandıracakları karakter ile merak uyandıyor. Sevilen dizi salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftalardır beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

EDHO yeni sezon tanıtım fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin hapishaneye girdiği anlar dikkat çekerken İlyas öldü mü? sorusu da merak konusu oldu. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.

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YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

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200. bölümün gururunu yaşayan ekip, kutlama için Şile'deki sette hep birlikte pasta kesti. Günün anlam ve önemi için konuşma yapan Oktay Kaynarca, "7. sezona başladık daha fazlası da olacak. 200 bölüme gelmek her babayiğidin harcı değildir.

Bütün ekip arkadaşlarımızla birlikte bunun onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Bizi yedi senedir yalnız bırakmayan seyircimize teşekkür ediyoruz. Çok muhteşem bir sezon geliyor.

Özellikle ekibe yeni katılan arkadaşlarımız bizim için çok değerli. Uyum sağlayacaklarını düşünüyorum. Bu uyumu hep birlikte ekranlarda göreceğiz." dedi.

4Yeni sezona yeni transferler

Yeni sezona yeni transferler

Uğur Yücel, Levent Ülgen, Ragıp Savaş, Tardu Flordun, Burcu Binici, Hazım Körmükçü, Nurseli İdiz, Yosi Mizrahi, Serdar Deniz, Servet Pandur, Eren Vurdem ve Alara Turan gibi birçok başarılı oyuncu 7. sezonda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın kadrosuna dahil oldu.

5Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) ne zaman başlayacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, yeni bölümleriyle her Salı ATV ekranlarından sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

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Günaydın yazarı Yüksel Aytuğ ise köşesinde, ‘Yeni transferler Uğur Yücel ile Levent Ülgen diziye büyük bir renk ve dinamizm katacak. Uğur Yücel bolca 'racon' kesilen bir diziye pek yakışacağa benziyor. Onu şöyle paltosunu sırtına atmış, boynunda beyaz atkıyla düşürüyorum da, hiç yadırganmaz vallahi. Ama benim asıl merak ettiğim Levent Ülgen'in performansı. Malum, onu genellikle mizahi karakterlerde izlemeye alıştık. Bu yeni rol onun parlak kariyerinde yeni bir tramplen olacağa benziyor.’ Açıklamasını yaptı.

7DİZİYE YENİ KATILACAK İSİMLERİN ROLLERİ

DİZİYE YENİ KATILACAK İSİMLERİN ROLLERİ

Tardu Flordun: Tufan’ın yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Hazım Körmükçü: İdris Reis’in yeğeni, ‘Masa’nın yeni üyesi

Nurseli İdiz: ‘Dişi İplikçi’ Madam Anna

Yosi Mizrahi: Madam Anna’nın avukatı, ‘Masa’nın yeni üyesi

Serdar Deniz: Şanlıurfalı ağanın sağ kolu

Levent Ülgen: Hızır’ın kuzeninin eşi ve uzaktan akrabası

Servet Pandur: Hızır’ın kuzeni

Eren Vurdem: Hızır’ın kuzeninin oğlu

Alara Turan: Hızır’ın kuzeninin kızı

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