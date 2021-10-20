Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı İlyas öldü mü? sorusunu akıllara getirdi! EDHO ne zaman başlıyor? İşte ilk görüntüler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon fragmanı yayınlandı. 7. sezonu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin merakla beklenen 200. bölüm fragmanında kadroya katılan yeni isimler dikkat çekti. İlyas'ın vurulduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanında Hızır'ın hapishaneye girdiği görüntüler ise ekranlara damga vurdu. Sevilen dizi yeni sezonu ile yakında seyirci karşısına çıkacak. Peki, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ne zaman başlıyor? İşte, EDHO 200. bölüm öncesinde son bilgiler ve yeni sezon tarihi hakkında detaylar.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin fragmanı dizinin takipçileri tarafından beklenirken, bu sezon diziye katılan yeni isimler ise canlandıracakları karakter ile merak uyandıyor. Sevilen dizi salı akşamları izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerini Oktay Kaynarca, Uğur Yücel, Yunus Emre Yıldırımer ve Ozan Akbaba'nın paylaştığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın haftalardır beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlandı.
EDHO yeni sezon tanıtım fragmanında Hızır Çakırbeyli'nin hapishaneye girdiği anlar dikkat çekerken İlyas öldü mü? sorusu da merak konusu oldu. Dizinin merakla beklenen yeni sezonu 26 Ekim Salı akşamı ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkacak.
2
"İlyaslar'ı tuzağa çekmişler!"— atv (@atvcomtr) October 20, 2021
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200. Bölüm Fragmanı
Yeni sezon Salı 20.00'de atv'de 💣#edho @eskiyatv pic.twitter.com/eYNGLwd2Ti