Eda Nur Kaplan olayı nedir? Eda Nur Kaplan'ın ölümünde son durum: Başsavcılıktan karara flaş itiraz!
Türkiye'nin takip ettiği Eda Nur Kaplan olayında son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Ankara'da cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulunan, 1 hafta sonra annesine veda mesajı gönderip, yaşamına son veren Eda Nur Kaplan'ın (18) ölümünde gözaltına alınan Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan itiraz geldi. Peki, Eda Nur Kaplan olayı nedir? İşte, Eda Nur Kaplan'ın ölümünde son gelişmeler.
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Cinsel saldırıya uğradığını iddia ederek 7 Ağustos'ta evinin penceresinden atlayıp yaşamını yitiren 18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'ın ölümünde yankılar sürüyor. Türkiye'yi derinden sarsan olayda, Eda Nur'un ifadesinde, 31 Temmuz gecesi Yusuf G. ile kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan Mehmet A.'nın otelde rızası olmadan zorla kendisiyle cinsel ilişkiye girdiklerini, yarı baygın olduğu için karşı koyamadığını söylediği ortaya çıkmıştı. cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı karara itiraz etti.
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EDA NUR KAPLAN OLAYI NEDİR?
Eda Nur Kaplan, 7 Ağustos gecesi sabaha karşı ablası Güler Kaplan'ın erkek arkadaşının Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde 15'inci kattaki evinin balkonundan atlayarak yaşamına son verdi.
Eda Nur'un intihardan önce cep telefonundan annesine "Anne küçük kızın bazı şeylere dayanamıyor artık. Kızını çok harcadılar. Kimseye bir şeyini anlatamadı. Hep içine attı. Ama o da çok birikti. Dayanamıyor artık. Hiçbir şeylerin güzel olacağına inancı kalmadı. Hakkımı yerde bırakmayın lütfen" mesajını gönderdiği belirlendi.Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, intiharından 1 hafta önce 31 Temmuz'da da polise başvurarak, Mehmet A. ve Yusuf G.'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Mehmet A.'nın gözaltına alındığı; ancak Eda Nur'un darp ve zorlama olmadığı yönündeki doktor raporu doğrultusunda delil yetersizliğinden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği, diğer şüpheli Yusuf G.'nin ise arandığı belirtildi.
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Eda Nur ifadesinde, Yusuf A. ile 1 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını belirterek, "Yusuf G. ile bir eğlence mekanında buluştuk. Yusuf, kendisini 'Tayfur' olarak tanıtan bir erkek şahısa geldi. Yusuf, Tayfur, ben ve ablam burada oturduk. Ablamın dışında ben, Yusuf ve Tayfur alkol içtik. Bu mekanda biraz içtikten bir araçla, Tunalı Hilmi Caddesi’nde faaliyet gösteren ismini hatırlamadığım bir eğlence mekanına gittik. Burada da bir süre alkol aldık. Burada ablam Güler, mekanın lavabosuna girmişti. Bu esnada Yusuf bana 'iyi değilsin, gel seni eve bırakayım' dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim. O esnada ablam lavaboda olduğu için ona haber veremedim. Yusuf’un aracına bindik, Yusuf araçtayken, ‘çok alkollüsün, bu şekilde eve gitmen uygun olmaz, gel seni otele götüreyim, bir gece orada kal, sabah kendine gelince, evine gidersin’ dedi. Ben de alkolün etkisiyle kabul ettim" dedi.
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EN YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU
Eda Nur Kaplan ile birlikte 6 yıl aynı sevgi evinde kalan yakın arkadaşı S.F. de DHA'ya konuştu. S.F., Eda Nur'un 18 yaşına girmesi ardından sevgi evinden ayrılarak ablası ile yaşamaya başladığını belirterek, "Eda Nur sosyal medyada popüler biriydi. Sosyal medyadan tanıştığı iki kişiyle gece bir eğlence mekanına gidiyorlar. Orada ablası tuvalete gittiğinde Eda'yı kaçırıyor ikisi de. Eda'ya 'ablan eve gitti' diyorlar. Apart bir oteli varmış. Orada önce Yusuf G., sonra Mehmet. A. cinsel saldırıda bulunuyor. Eda sabah olunca kendine geliyor ve sonra karakola giderek şikayetçi oluyor. Hepsini bana anlattı. Karakoldan hastaneye gönderiyorlar. Hastane raporunda 'darp, yara, zorlama yok' deniyor. Eda yarı baygın halde. Kendisi de bazı şeyleri hatırladığını söylüyordu. Sürekli 'Yarı baygındım, engel olamadım, çırpınamadım' diyordu" dedi.
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S.F., Eda Nur'un olaydan sonra depresyona girdiğini ve sürekli uyuduğunu söyleyerek "Sürekli uyuyor ve ağlıyordu. Ona inanmayacaklarından bahsediyordu. 'Bana inanmayacaklar' diye ağlıyordu. İntihar ettiği gün ablası uyuduktan bir saat sonra kendisini 15'inci kattan atmış. Otopsi raporunda intihar olduğu tespit edildi. Ayrıca kanında alkol bulundu. Bana ve ablasına her şeyi anlattı. Yetiştirme yurdunda kaldığı için memuriyet bekliyordu. Çalışma hayatına girmeyi bekliyordu. Babalarından kalan emekli maaşıyla abla kardeş geçimlerini sağlıyorlardı" diye konuştu.
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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Eda Nur Kaplan'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "07.08.2021 tarihinde intihar ederek hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan’ı intihara sürükleyen süreç ve ölümüyle ilgili soruşturma evresini yakından takip ediyoruz. Kamu davası açılması halinde de davaya müdahil olarak hukuki süreçte bizzat bulunacağız" denildi.
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YUSUF G. SERBEST BIRAKILDI
18 yaşındaki Eda Nur Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla aranan Y.G, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirilen şüpheli, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Yusuf G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesi tarafından konutu terk etmeme adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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BAŞSAVCILIKTAN KARARA İTİRAZ
Yusuf G.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine gönderilen itiraz dilekçesinde şu ifadelere yer verildi:
"Şüphelinin atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların tutuklama nedeninin bulunması nedeniyle şüpheliye atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, suça dair yasada yazılı cezanın üst haddi dikkate alınarak ilgi kararın kaldırılmasına ve şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesine karar verilmesi kamu adına itirazen talep olunur."