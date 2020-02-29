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Haber Giriş: 29 Şubat 2020 - 08:01, /

Eda Ece'nin yardımına polisler yetişti!

Eda Ece, sabaha karşı yolda bir arabanın çarptığı sokak köpeğini polislerin de yardımıyla hastaneye yetiştirdi.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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Eda Ece önceki gün sabaha karşı saat 04.00’te Cihangir’de bulunan Anipoli Hayvan Hastanesi’nden çıkarken görüntülendi. Ünlü oyuncu, bir arabanın çarptığı sokak köpeğini polislerin de yardımıyla hastaneye yetiştirdiğini söyledi:

2KAZAYA TANIK OLDUM

KAZAYA TANIK OLDUM

“Setten çıkmış eve dönüyordum. Bir aracın köpeğe çarptığını gördüm. Allah’tan yolda bir de polis arabası vardı. Polis abilerle beraber köpeği buraya getirdik. Hemen müdahale ettiler. Sabah kırıklarına bakıp gerekiyorsa operasyon yapacaklar.”

3Neden hayvan ambulansı yok

Neden hayvan ambulansı yok?

Eda Ece, kaza yerinde köpeği almaya gelecek araç bulamayınca sinirlendiğini söyledi: “Polis abiler önce belediyeyi aradı, ancak çok geç olduğu için köpeği almaya gelecek araç bulamadılar.

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Ben de özel klinikleri aradım, ‘Aracımız yok’ dediler. Neden ülkemizde 7/24 çalışan bir hayvan ambulansı yok?”

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Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
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