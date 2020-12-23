Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer eve çıktı! Sosyetik siteye taşındılar

Yeni yıla mutlu bir başlangıç Lezzetli pastaların mimarı Nurcan Üzüm, ailesi ve dostları için yaptığı pasta ve keklerin şöhreti kısa sürede yayılınca, Çengelköy sırtlarında “Cake’s Love” isimli bir atölye açmıştı. Üzüm şimdi de yeni yıl kekleriyle herkesin dilinde.



“Yılın en heyecanlı günü geliyor” diyen işkadını, pandemi nedeniyle zor geçirdiğimiz yıla veda ederken 2021’e tatlı bir başlangıç yapılmasını arzu ediyor. Nurcan Üzüm’ün yılbaşı için özel olarak hazırladığı ev görünümlü kekler için cemiyet hayatının pek çok seçkin ismi sıraya girmiş bile...