Eda Ece ve sevgilisi Buğrahan Tuncer eve çıktı! Sosyetik siteye taşındılar

Ekranların sevilen oyuncusu Eda Ece, kasım ayında yeniden barıştığı Anadolu Efesli basketbolcu sevgilisi Buğrahan Tuncer’le Ulus’a taşındı.
Etiler’de tek başına yaşadığı apartman dairesinden sosyetenin tercih ettiği lüks siteye taşınan oyuncunun bu hamlesi, “Acaba evlenecekler mi” sorusunu akıllara getirdi.
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2 yıldır birlikte olan çift, mart ayındaki karantina sürecini birlikte geçirmiş, sonrasında beraber yaz tatiline çıkmıştı.
Ancak ne olduysa oldu, ikili tatilden sonra ayrıldıklarını açıkladı.
Fakat ayrılığa sadece 1 ay dayanan Eda Ece ve Buğrahan Tuncer, ilişkilerine kaldıkları yerden devam etme kararı aldı. Çift, şimdi ilişkilerinde bir adım daha atarak aynı eve çıktı.
Ulus’taki lüks daireleri için aylık 40 bin TL kira ödeyen ikili, bana kalırsa evlilik yolunda ilerliyor...
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Bitez’e yerleştiler
Geçen hafta İstanbul’da görüntülenen oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, meğer aslında Bodrum-Bitez’e yerleşmiş ve İstanbul’a yalnızca işlerini halletmek için gelmiş.
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Sağlıklı yaşam tarzlarıyla bilinen ikili, içlerine sinen bir proje çıkmadığı sürece, yazı da geçirdikleri Bitez’de kalacakmış. Burak Yamantürk’ün ailesinin yazlık evini kendi kışlık evleri haline getiren çift, yaptıkları açıklamayla “Ege’de huzur içindeyiz” demişti.
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Alışverişte rekora koşuyor
Sunucu ve model Burcu Esmersoy, son yılların en çalışkan isimlerinin başında geliyor. TV’nin yanı sıra ünlü markalarla işbirliği yapan Esmersoy, sosyal medyasını da kazanca çevirmeyi başaranlardan.
Güzel modelin en çok kazananlar listesinin zirvesinde olduğunu biliyordum, ancak “en çok harcayanlar” listesinde de birinci olduğunu yeni öğrendim!
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Dünya markalarını Türkiye’ye getiren büyük bir mağazanın müdavimi olan Burcu Esmersoy, en çok alışveriş yapan ilk 10 isim içindeymiş.
Bir giydiğini bir daha giymeyen ve stiliyle kadınlara ilham veren Esmersoy, bu unvanın da hakkını veriyor doğrusu...
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Yeni yıla mutlu bir başlangıç
Lezzetli pastaların mimarı Nurcan Üzüm, ailesi ve dostları için yaptığı pasta ve keklerin şöhreti kısa sürede yayılınca, Çengelköy sırtlarında “Cake’s Love” isimli bir atölye açmıştı. Üzüm şimdi de yeni yıl kekleriyle herkesin dilinde.
“Yılın en heyecanlı günü geliyor” diyen işkadını, pandemi nedeniyle zor geçirdiğimiz yıla veda ederken 2021’e tatlı bir başlangıç yapılmasını arzu ediyor. Nurcan Üzüm’ün yılbaşı için özel olarak hazırladığı ev görünümlü kekler için cemiyet hayatının pek çok seçkin ismi sıraya girmiş bile...