Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in lüks tatili

OyuncuEda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Sevgililer merkezdeki lüks villalardan birini kiraladı.
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BODRUM’A GİTTİLER
Normalleşme süreciyle birlikte oteller açıldı, ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de sezonu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum’dan yana kullandı.
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Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, önceki gün havuz başında objektife yansıdı.
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Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.