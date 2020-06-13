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Hürriyet
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Ali KESER
Haber Giriş: 13 Haziran 2020 - 07:53,

Eda Ece ile Buğrahan Tuncer'in lüks tatili

Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Sevgililer merkezdeki lüks villalardan birini kiraladı.

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1BODRUM’A GİTTİLER
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BODRUM’A GİTTİLER

Normalleşme süreciyle birlikte oteller açıldı, ünlü isimler soluğu tatil beldelerinde aldı. Oyuncu Eda Ece ve basketbolcu Buğrahan Tuncer de sezonu geçtiğimiz gün açtı. Sevgililer tatil tercihlerini Bodrum’dan yana kullandı.

2SPORU İHMAL ETMİYOR
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SPORU İHMAL ETMİYOR

Merkezde hizmet veren bir otelin lüks villalarından birini kiralayan çift, önceki gün havuz başında objektife yansıdı.

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Eda Ece gününü güneşlenerek geçirmeyi tercih etti, Buğrahan Tuncer ise bir süre antrenman yaptıktan sonra havuza girerek serinledi.

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