Eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?

ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK? Eczanelerden ücretsiz maske alımı uygulaması 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.