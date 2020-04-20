Eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı eczaneler üzerinden başladı. 20-65 yaş arasındaki kişilere 10 gün için kişi başına 5 adet maske verilecek. Vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek ücretsiz maske alabilecek. Peki, eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
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Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerim vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildi. 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelere ücretsiz maske başvurusunda bulunabilecek. Peki, eczanelere ücretsiz maske başvurusu nasıl yapılacak? Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
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ECZANELERDEN ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINACAK?
Eczanelerden ücretsiz maske alımı uygulaması 10 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak. Ücretsiz maskelerini almak isteyen vatandaşların eczanelere gidip T.C kimliklerini ve SMS kodunu iletmeleri gerekiyor. Bu bilgileri veren vatandaş cep telefonlarına gelen doğrulama kodunun ardından ücretsiz maskelerini alacak.
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Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?
Geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerden maske alımı ile ilgili önemli bir açıklamada buluncu. Koca, birçok kişinin merak ettiği “Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?” sorusunu yanıtladı.
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Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi.
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PTT İLE MASKE NE ZAMAN GELİR?
E devlet üzerinden gerçekleşen ücretsiz maske siparişiniz onaylandığı takdirde sipariş onay kodu görülmesi gerekmektedir. Sipariş kodunuz ile ePTTAVM sitesinden takibi yapabilirsiniz. Sürecin 3 ila 5 gün olacağı tahmin ediliyor.