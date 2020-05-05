Eczaneler saat kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış kapanış saatleri
Eczanelerin açılış kapanış saatleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında eczane çalışma saatleri yeniden düzenlenmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Bugüne kadar piyasada satışına izin vermediğimiz cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Bir üst fiyat belirleyeceğiz' açıklamasının ardından eczanelerin açılış kapanış saatlerine yönelik araştırmalar yeniden başladı. Peki, eczaneler saat kaçta kapanıyor? İşte Eczanelerin açılış kapanış saatleri
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Aralarında İstanbul’un da bulunduğu bazı illerde eczanelerin çalışma saatlerine koronavirüs düzenlemesi yapıldı. Çeşitli sebeplerle ilaç satın almak zorunda olan vatandaşların yanı sıra maske temini etmek isteyen vatandaşlar, eczanelerin açılış-kapanış saatleri konusunda bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, eczaneler saat kaçta kapanıyor? Eczanelerin açılış kapanış saatleri...
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İSTANBUL ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 pandemisi izolasyon önlemleri kapsamında, eczacılarımızdan gelen talepler üzerine, ilimizde faaliyet göstermekte olan serbest eczanelerin çalışma saatleri pazar günleri hariç 09.00-18.00 saatleri arası olarak belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.
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ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, "Yeni eczane çalışma saatlerimiz, cumartesi günleri de dahil olmak üzere 10.00-18.00 arasını kapsamaktadır." dedi. Taner Ercanlı, eczanelerin cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceklerini hatırlatarak "Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır." ifadelerini kullandı.
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GENEL ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ
Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir.
Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.