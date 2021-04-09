Eczaneler hafta sonu sokağa çıkma yasağında açık mı? 10-11 Nisan Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan illerimizde hafta sonu eczaneler açık mı sorusu vatandaşlar tarafından cevap arayan konular arasında.. Eczacılar Odası geçtiğimiz aylarda konu ile ilgili açıklama yapmış ve eczanelerin çalışma saatlerini açıklamıştı. İşte Cumartesi-Pazar eczane çalışma saatleri