Eczaneler bugün açık mı, ne zaman açılacak? 3 Ağustos nöbetçi eczaneler

Nöbetçi eczaneler araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebi ile eczanelerin bugün açık olup olmadığı merak ediliyor. Eczaneler bugün açık mı, ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bugün (bayramın son günü) sadece nöbetçi olan eczaneler açık.



ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?

30 Temmuz Perşembe (arefe) günü eczaneler 09.00 -13.00 saatleri arasında hizmet verdiler. 13.00 sonrası nöbetçi eczaneler açık oldu. Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bugün (bayramın son günü) sadece nöbetçi olan eczaneler açık.