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Haber Giriş: 03 Ağustos 2020 - 08:35,

Eczaneler bugün açık mı, ne zaman açılacak? 3 Ağustos nöbetçi eczaneler

Eczanelerin bugün açık olup olmadığı araştırılıyor. Kurban Bayramı resmi tatil tarihleri arasında yer alıyor. Bayram süresince birçok kurum ve kuruluş hizmetine ara verdi. Kurban Bayramı arefesi bu yıl 30 Temmuz tarihine denk geldi. Dört gün sürecek olan bayramın bugün son günü. Eczaneler bayram süresince çalışmaya ara veriyor. Yalnızca nöbetçi eczaneler açık oluyor. İşte nöbetçi eczanelerin listesi

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Nöbetçi eczaneler araştırılan konular arasında yerini aldı. Kurban Bayramı'nın resmi tatil olması sebebi ile eczanelerin bugün açık olup olmadığı merak ediliyor. Eczaneler bugün açık mı, ne zaman açılacak sorusu merak ediliyor. Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bugün (bayramın son günü) sadece nöbetçi olan eczaneler açık.

ECZANELER BUGÜN AÇIK MI?
30 Temmuz Perşembe (arefe) günü eczaneler 09.00 -13.00 saatleri arasında hizmet verdiler. 13.00 sonrası nöbetçi eczaneler açık oldu. Kurban Bayramı süresince nöbetçi eczaneler hizmet veriyor. Bugün (bayramın son günü) sadece nöbetçi olan eczaneler açık.

2NÖBETÇİ ECZANELERİN İSİM LİSTESİ
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NÖBETÇİ ECZANELERİN İSİM LİSTESİ

Aşağıda bulunan link üzerinden nöbetçi eczanelere ulaşabilirsiniz.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA-TIKLAYINIZ

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