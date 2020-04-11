Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneye gidilebiliyor mu?



ANKARA ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Taner Ercanlı, "Yeni eczane çalışma saatlerimiz, cumartesi günleri de dahil olmak üzere 10.00-18.00 arasını kapsamaktadır." dedi.

Taner Ercanlı, eczanelerin cumartesi günleri dahil 10.00-18.00 saatlerinde hizmet vereceklerini hatırlatarak "Bu saatler dışında nöbetçi eczaneler görevleri başında olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ercanlı, eczanelerin çalışma saatlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Eczanelerin birinci basamak sağlık hizmeti sunucusu özelliğiyle vatandaşların doğrudan ulaştıkları sağlık kuruluşları olduğunu aktaran Ercanlı, Kovid-19 pandemisinin Türkiye'de görülmesiyle birlikte sağlık ordusu içinde yer alan eczacıların salgınla mücadelede büyük görevler üstlendiğini vurguladı.

GENEL ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Eczanelerin hafta içi mesai saatleri 08:30 – 19:00 saatleri arasındadır. Öğle yemeği molaları yoktur. Cumartesi günleri ise 09:00 ile 13:00 saatleri arası çalışmaktadırlar. Pazar günleri eczaneler açık olmaz. Bu durumlarda ilaç ihtiyacı olan vatandaşlar bölgelerindeki nöbetçi eczaneler vasıtası ile hizmet alabilir

Eczaneler ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Eczaneler 08:30 - 19:00 / 09:00 - 13:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.