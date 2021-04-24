Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında (24-25 Nisan) eczanelerin çalışma saatleri
Eczaneler açık mı sorusu, sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri hakkında fikir sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonları genellikle nöbet usulüne göre çalışan eczaneler, hafta içi ise ise mesai saatleri içerisinde tam zamanlı, mesai saatleri dışında ise yine nöbet usulü çalışıyor. Peki, Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı olacak? İşte, 24-25 Nisan eczanelerin çalışma saatleri hakkında detaylı bilgiler
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Eczanelerin açılış kapanış saatleri, 24-25 Nisan hafta sonu sokağa çıkma yasağı kapsamında merak ediliyor. Eczanelerin kapalı mı yoksa açık mı olduğuna kanaat getirerek nöbetçi eczane arayışına girecek olan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırıyor. Peki, eczaneler kapalı mı açık mı olacak? İşte, sokağa çıkma yasağında eczanelerin çalışma saatleri
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Ankara eczacılar odasının 14 Nisan 2021 tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verildi;
"13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden yapılan açıklamayla 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik kararlar doğrultusunda, Ankara ve Kırıkkale illerindeki eczane çalışma saatleri bugün itibari ile Hafta İçi 08.30 - 18.00 ve Cumartesi 09.30 - 17.00 olarak düzenlenmiştir."
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Eczaneler hafta sonu nöbetçi olmasalarda nöbetçi olan eczanenin bilgilerini ve adresini camlarına asarak bilgilendirme yapmaktadır.