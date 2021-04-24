Eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında (24-25 Nisan) eczanelerin çalışma saatleri

Ankara eczacılar odasının 14 Nisan 2021 tarihli açıklamasında şu ifadelere yer verildi;



"13.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Kabinesinden yapılan açıklamayla 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik kararlar doğrultusunda, Ankara ve Kırıkkale illerindeki eczane çalışma saatleri bugün itibari ile Hafta İçi 08.30 - 18.00 ve Cumartesi 09.30 - 17.00 olarak düzenlenmiştir."