Eczaneden ücretsiz maske kimler alabilir, SSK'lı çalışanlar alabilir mi? Ücretsiz maskede düzenleme

Koronavirüsü nedeniyle eczanelerde temin edilen ücretsiz maske alımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada, kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczaneden ücretsiz maske alımıyla ilgili bilgiler verildi. E-devlet ve PTT ücretsiz maske başvurusuyla eczaneden ücretsiz maskeyi kimlerin alacağı açıklama sonrası gündeme geldi. Peki, Eczaneden ücretsiz maske kimler alabilir, SSK'lı çalışanlar ücretsiz maske başvurusu yapıp maske alabilir mi? İşte, Ücretsiz maske başvurusu yapma ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler...
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Ücretsiz maske başvurusu, koronavirüsü nedeniyle, vatadandaşlar tarafından talep görürken eczaneden ücretsiz maske alımıyla ilgili açıklamalar yapıldı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla yapılan düzenlemede, SSK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve işyerlerinden alacakları belirtildi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, açıklama sonrası kafa karıştıran "SSK'lı çalışanlar ücretsiz maske alabilecek mi?" sorusuna yanıt verdi. İşte, ücretsiz maske kimler alabilir? sorusuyla ilgili ayrıntılar...
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SSK'LI ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ MASKE ALABİLECEK Mİ?
Ücretsiz maske dağıtımıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni düzenleme yapıldı. İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada kamu kurumunda çalışanlar ile bir iş yerinde SSK'lı çalışanların eczanelerden ücretsiz maske alamayacakları, bu kişilerin maskeleri çalıştıkları kurum ve işyerlerinden alacakları belirtildi.
İstanbul Eczacı Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:''Eczanelerimizden ücretsiz maske dağıtımı esnasında yaşadığımız yoğunluğun azaltılması yönünde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile yaptığımız görüşmeler sonucunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.
Buna göre; kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar ile herhangi bir iş yerinde SSK'lı olarak çalışan vatandaşlarımız, eczanelerden dağıtılan ücretsiz maske sisteminden faydalanamayacaktır. Bu vatandaşlarımız, maskelerini çalıştıkları kurum ve işyerlerinden temin edeceklerdir.''
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KİMLER ÜCRETSİZ MASKE ALABİLECEK?
Ücretsiz maske düzenlemesi sonrasında Türk Eczacıları Birliği'nden açıklama geldi. Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, "Sosyal sigortası bulunan vatandaşlarımızın, sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireyleri (eşi, çocukları) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecek." ifadesini kullandı.
TEB Başkanı Çolak, yaptığı yazılı açıklamada, ücretsiz maske temini konusunun uzun süredir gündemdeki ağırlığını koruduğunu belirtti.
Vatandaşların SMS kodu ile eczanelere başvurarak ve kimlik numaralarını ibraz ederek ücretsiz maskelerini alabildiklerini ifade eden Çolak, e-devlet ve PTT üzerinden de maske dağıtımı uygulamasının devam ettiğini bildirdi.
Türkiye genelinde sosyal sigortası olan, kamuda ve özel sektörde görev yapan kişilerin çalıştıkları yerlere valilikler aracılığı ile ücretsiz maskelerinin ulaştırıldığını dile getiren Çolak, "Bu uygulama kapsamında sosyal sigortası bulunan vatandaşlarımızın; sosyal sigortalı olup bir yerde çalışmayan aile bireyleri (eşi, çocukları gibi) eczanelerden ücretsiz maske temin edebilecek. Devlet kanalları tarafından söz konusu bu dağıtımın denetlenmesi elzemdir." ifadelerini kullandı.
TEB Başkanı Çolak, herkesin maskeye kolay ulaşımını sağlamak adına ücretsiz maske dağıtımını desteklediklerini, uygulamaya ek olarak devletin belirleyeceği sabit bir ücret karşılığında eczanelerden maske satışının yapılmasını da önerdiklerini kaydetti.
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ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?
Maske başvurusu birkaç adımda tamamlanabiliyor.
Öncelikle E-Devlet üzerinden maske başvurusu için sayfanın altında yer alan linke tıklamalısınız.
Linke açılınca sizden TC Kimlik Numaranız, ad soyad, cep telefonu, il, ilçe, mahalle, cadde, sokak ve adres bilgiler talep edilecek. Bunları giriniz.
Sonraki adımda güvenlik sorusu olan matematik işleminin cevabını kutucuğa yazınız.
“Yukarıda verdiğim bilgilerin doğruluğunu kabul ediyorum. Bu sayfada belirttiğim adres bilgisinin teslimat için yeterli olmaması durumunda, MERNİS sistemindeki adres bilgilerimin bu amaçla kullanılmasını kabul ediyorum.” Metnini işaretledikten sonra “Maske siparişi ver” butonuna basabilirsiniz.
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Dilerseniz “Aile bireyi ekle” butonuna basarak aile bireylerinizin TC Kimlik Numarası ve isim soy isimleri ile onlara da 5 adet maske siparişi verebilirsiniz.
Maske kodu, cep telefonlarına bakanlık tarafından gönderilmektedir. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 17 Nisan tarihli Bilim Kurulu toplantısı sonrasında açıkladığı bilgiye göre mesaj gelmeyen kişiler, eczanelere müracaat etmeleri halinde yeni bir kod alabilecek.
Geçtiğimiz hafta Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerden maske alımı ile ilgili önemli bir açıklamada buluncu. Koca, birçok kişinin merak ettiği “Ücretsiz maske kodu gelmeyenler ne yapacak?” sorusunu yanıtladı. Koca, "Maskeler vatandaşımız ücretsiz dağıtılacak. Mesaj gelmeyen kişiler için de eczaneye müracaat edildiğinde kimlik doğrulaması ile maskelerini alabilecekler" dedi.