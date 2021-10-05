Ecem Erkek: Sadece komedyen değilim

Ecem Erkek geçtiğimiz cuma akşamı Nazmi Sinan Mıhçı’nın kuklalarla hazırlayıp sunduğu “Dayı Şov”un konuğu oldu. Erkek, Dayı kuklasıyla da doğaçlama bir komedi oyunu oynadı. Oyuncu, yeni projeler için teklifler aldığını ve şu an değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi: “Çok sevdiğim arkadaşlarımla yapacağım bir komedi işimiz var. Bir de inşallah bir dizimiz olacak. ‘Güldür Güldür’ müthiş eğlendiğim bir yerdi. Evet, güzel bir basamaktı. Kendimi sadece komedyen olarak adlandırmıyorum. Ben oyuncuyum ve her şeyi deneyimlemek istiyorum.”