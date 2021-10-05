Ecem Erkek: Sadece komedyen değilim

Filmler, konserler, galalar, defileler...Kültür sanat ve moda dünyasından kısa haberler
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1
Ecem Erkek geçtiğimiz cuma akşamı Nazmi Sinan Mıhçı’nın kuklalarla hazırlayıp sunduğu “Dayı Şov”un konuğu oldu. Erkek, Dayı kuklasıyla da doğaçlama bir komedi oyunu oynadı. Oyuncu, yeni projeler için teklifler aldığını ve şu an değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi: “Çok sevdiğim arkadaşlarımla yapacağım bir komedi işimiz var. Bir de inşallah bir dizimiz olacak. ‘Güldür Güldür’ müthiş eğlendiğim bir yerdi. Evet, güzel bir basamaktı. Kendimi sadece komedyen olarak adlandırmıyorum. Ben oyuncuyum ve her şeyi deneyimlemek istiyorum.”
2
Paris’te Rufat İsmayil rüzgârı
Beyonce, Ashanti, Lil’ Kim gibi dünyaca ünlü yıldızların da tasarımcısı olan modacı Rufat İsmayil, Azerbaycan devlet müzesinde sergilenen tarihi halılardan ilham alarak hazırladığı “Sumakh” koleksiyonu ile Paris Moda Haftası’na katıldı.Paris’teki Amerikan Katedrali’nde yapılan defilede Günay Musayeva baş manken olarak podyuma çıktı. Moda tutkunlarının izlemek için kapıda uzun kuyruklar oluşturduğu defileye dünya basını da büyük ilgi gösterdi.
3
Türkiye’deki ilk senfonik konseri
Avishia Cohen, 7 Ekim’de solo olarak 8 Ekim’de ise Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla CSO Ada Ankara Ana Salon’da sahne alacak. İsrailli caz sanatçısı Cohen, Türkiye’deki ilk senfonik konseri için oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. DownBeat dergisi Avishai’yi “küresel oranlarda caz vizyoneri” olarak nitelendirirken, Bass Player dergisi onu yirminci yüzyılın en etkili 100 basçısından biri olarak ilan etti.
4
Dünya prömiyeri Tokyo Film Festivali’nde
Yönetmen koltuğuna İffet Eren Danışman Boz’un oturduğu “Turna Misali” adlı film, dünya prömiyerini bu yıl 31 Ekim-8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirecek 34. Tokyo Uluslararası Film Festivali’nde yapacak. Anadolu’da bin yıldır konar- göçer kültürünü devam ettiren Sarıkeçili Yörüklerinin yaşamını konu alan film, festivalin “Asian Future” bölümünde yarışacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli filmin yapımcılığını İEDB Film adına Eyüp Boz üstleniyor. Başrollerini Sennur Nogaylar, Necmettin Çobanoğlu, Timur Ölkebaş ve Zeynep Elçin’in filmin senaryosunu ise Eyüp Boz ve İffet Eren Danışman Boz kaleme aldı.
5
Afro Yonca
Yonca Evcimik, “Şimdi Doksanlar 2” albümünde yer alan “Günaha Davet” şarkısını 23 yıl sonra yeniden söyledi. Ünlü popçu, şarkının klibi için de yenilediği imajıyla kamera karşısına geçti.* Evcimik, Afro saçları için “Bu klipte böyle bir saç kullanmak istedim. Yarın öbür gün beni bambaşka bir renk ve saçla da görebilirsiniz. Malum ben değişikliği çok severim” dedi.
6
Modellere taş çıkarttı
Oyuncu Ekin Mert Daymaz, Y Plus By Yakup Biçer’in “KOD” adlı 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonu için podyumda yürüdü. Defile 12-15 Ekim tarihleri arasında İstanbul Moda Haftası kapsamında yayınlanacak. Tasarımcı Biçer de ünlü oyuncunun bu projede yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti ve ekledi “Ekin modellere taş çıkarttı.”
7
Yakın arkadaşı Saro'yu izledi
Hazer Amani, geçtiğimiz gün Şişhane’deki Pera Adalı Restaurant’ta görüntülendi. Yakın arkadaşı Saro’nun sahne performansını izleyen ünlü şef, gecenin sonunda mekanın sahibi Özlem Çağan ve Saro ile birlikte fotoğraf çektirdi.
8
Prömiyer yaptı
DasDas’ın yeni oyunu “Deli Bayramı”nın prömiyeri önceki gece gerçekleşti. Süpervizörlüğünü Metin Akpınar’ın yaptığı oyunun ilk gösterimine Afra Saraçoğlu, Deniz Can Aktaş, İbrahim Büyükak, İdil Fırat, Mert Yazıcıoğlu, Naz Çağla Irmak gibi birçok ünlü isim katıldı. Yönetmenliğini Metin Akpınar ve Mert Fırat’ın beraber üstlendiği “Deli Bayramı”nda Alper Baytekin, Ayşegül Cengiz, Büşra Alnıtemiz, Cansu Boz, Didem Balçın, Erdi Güçlü, Hande Özkurt, Kadir Burak Baydar, Mert Fırat, Nila Fırat, Özgün Aydın, Tunahan Çilingir ve Volkan Yosunlu rol alıyor.
9
Perşembe akşamı sahnede
Candan Erçetin, İstanbullu dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Sanatçı, 7 Ekim Perşembe akşamı Turkcell Vadi Açıkhava’da sahneye çıkacak. Erçetin, geçmişten bugüne en sevilen şarkılarını orkestrası eşliğinde seslendirecek.
10
Çocukluğundan beri içinde biriktirdiği dünyayı modaya dönüştürdü
Gökhan Özoğuz’un hayat felsefesini yansıttığı kıyafet markasının ilk kapsül koleksiyonu “First Riot Collection” görücüye çıktı. İlk kapsül koleksiyonu özel olarak tasarlanmış 11 farklı parçadan oluşuyor.
11
Burcu Esmersoy ve Ceyhun Yılmaz sunacak
Ratel Medya ve Luna Medya ortak organizatörlüğünde düzenlenecek Uluslararası Kristal ElmasÖdül Töreni 13 Ekim’de Sheraton Grand Ataşehir’de gerçekleşecek. Burcu Esmersoy ve CeyhunYılmaz’ın sunuculuğunu yapacağı gecede ülke ekonomimize büyük katkılar sağlayan markalarödüllerini alırken Demet Akalın gecenin sonunda davetlilere bir konser verecek.