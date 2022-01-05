Ece Vahapoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Ece Vahapoğlu fit görünümüyle dikkat çekiyor!

Ece Vahapoğlu, öğrenim hayatına Şişli 19 Mayıs İlkokulu'nda başladı. Şişli Terakki Lisesi'nden mezun oldu. İtalya'da işletme okuduğu The American University of Rome'u bitirdi.[kaynak belirtilmeli]Fransa'da AB ve Uluslararası İlişkiler yüksek lisansı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Uluslararası Yükselen Yıldızlar Liderlik Programı'na katıldı.



2001 yılında JC Derneği tarafından "Kişisel Başarı" kategorisinde Türkiye'nin En Başarılı Genci seçildi.Atv, NTV, CNBC-e, SKY TÜRK ve Cine5'te programlar hazırlayıp sundu. Sabah, Takvim ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı ve röportajlar yaptı. Aktüel, Ekovitrin ve Genç Gelişim dergilerinde ise özel çalışmalar yaptı.



Türk Eğitim Vakfı bursiyeri ve KATIAD (Kültürler Arası Toplumsal İletişim ve Araştırma Derneği) yönetim kurulu üyesidir.



İngilizce, Fransızca ve İtalyanca sunuculuk yaparak pek çok uluslararası etkinlikte başarıyla çalışmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı sertifikalı wellness eğitmeni olup Herkes İçin Spor Federasyonu’nun resmi sözcüsü ve proje başkan vekilidir.