Ece Uslu Urla'daki yeni hayatını anlattı

Tası tarağı toplayıp memleketiniz İzmir'e yerleştiniz, bu kararı nasıl verdiniz, bu dönüşün şifreleri neler?

Esasen ortada şifresi olan bir durum yok. Çoğu insanda şehir yoğunluğundan kaçıp bir sahil kasabasına yerleşme fikri vardır. Benim memleketim Ege olduğu için şanslı kesimdenim ve kaçmaktan ziyade eve dönüş oldu diyebilirim. Çok uzun zamandır zaten aklımdaydı ve yoğun iş temposundan sonra tam da zamanıydı ve kararımı vermiş buldum kendimi. “Karagül” dizisi zamanı zaten Ege'ye yerleşme hazırlıklarına başlamıştım bile. İstanbul'un dinamizmini, temposunu çok seviyorum, şehir beni yormadı, yoğun iş tempolarından sonra eve dönüş arzusu baskın çıktı diyebilirim. Doğal hayat, çiftlik cazibesi..

Günleriniz nasıl geçiyor, sektör İstanbul'da olduğu için oyunculuktan uzak kaldığınızı düşünüyor musunuz ya da bu mesafe sizi daha güvende mi hissettiriyor?

Tabii ki sektörünün kalbinin attığı yer İstanbul, araya mesafe girince ister istemez bir uzaklaşma oluyor ama bu mesafeyi avantaja çevirebilmek güzel. Mesleğimi severek yapıyorum, bunu gören insanlarla iletişimde olduğum sürece belli bir mesafeden bakmak çok keyifli. Ayrıca ben de genelde şehir dışı işlerinde çalışmıştım ki son rol aldığım dizi de Urla ve Çeşme civarında çekilmişti, artık yavaş yavaş yapımcılar da bu tarafları tercih etmeye başlıyorlar sanki... Şehir dışında yaşayan birçok oyuncu da var, bu kadar yoğun tempo olunca nefesi doğada ve sessizlikte almak gereksinim oluyor sanırım.