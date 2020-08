Ece Uslu Urla'daki yeni hayatını anlattı

KAYBETMEK İSTEDİĞİM NEGATİF YANLARIM YOK Siz bu saatten sonra nasıl projelere sıcak bakıyorsunuz? Uzun sezonlar süren diziler mi yoksa butik işler mi?

Yükseldiğim, beni heyecanlandıran bir proje olursa neden olmasın? Neden yapmayacağımın sebebini de zaten söyledim. Uzun, yoran, yıpratan mesai… İnsani düzeye indiğinde sevdiğim her işi yapmaya çalışırım, elimden geldiğince.

Bu karantina günleri size ne kattı, ne öğretti? İç dünyanızda nerelere gittiniz?

Karantina günleri gibi ayraç yaptığım bir dönem olmadı açıkçası. Taşınma sürecindeydim. İç dünyamla yaşıyorum her zaman zaten. Yer yer farklı hissetim tabii ki değişik bir dönem yaşadık. Her gün farklı bir hayata uyanıyoruz, benim için de farklı bir durum yok, kim nasılsa ben de kendimce öyleydim.

Ruhunuzun en çok hangi halini seviyorsunuz, hangi halinden kurtulmak istiyorsunuz?

Kolay bir cevabı var sanki çünkü insanlar güzel hallerini sever, mutsuz ve çirkin hissettikleri anları saklar diye düşünüyorum. Genel olarak neşeli, pozitif bir insan olduğumu biliyorum, kaybetmek istediğim negatif yanlarım yok sanırsam. Çünkü seviyorum o şimşek sonrası yağmuru.