Ece Uslu ile Alp Tuğhan aşkını Maldivler tatili ortaya çıkardı...
Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...
Berk Oktay ile fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Atiksoy, altına şu notu düştü:
"‘Seninle tüm Dünyamı değiştirmeye hazırım’ dedi.Ben de bir ömür elini bırakmamaya... Ben aşık oldum!"
Bahar Şahin, gönlünü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı.
Şahin, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.Ancak aşk kısa sürdü...
IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ
Irmak Ünal, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.Ünal, Doğa Hergenç ile ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, '1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki' notunu düştü.
Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı.
AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN
Ünlü yazar Aşkım Kapışmak ile güzel oyuncu Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.Aşkım Kapışmak bu fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düştü.
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