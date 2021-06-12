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Haber Giriş: 12 Haziran 2021 - 17:28 | 

Ece Uslu ile Alp Tuğhan aşkını Maldivler tatili ortaya çıkardı...

Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...

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Oyuncu Ece Uslu, yaz sezonunun gelmesiyle soluğu Maldivler'de aldı. Uslu'ya Alp Tuğhan eşlik etti. İkilinin sürpriz aşkı taraflar tatil fotoğraflarını sosyal medya hesaplarında paylaşınca ortaya çıktı.

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Alp Tuğhan, Ece Uslu ile karesini kalp emojileri ile paylaştı.

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Sosyal medyada günlük fotoğraflarını paylaşanlar kadar, aşklarını ilan eden isimler de var.. İşte onlardan bazıları...

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Bir süredir meslektaşı Berk Oktay ile birlikte olan Yıldız Çağrı Atiksoy, aşkını sosyal medya sayfasında dile getirdi.

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Berk Oktay ile fotoğraflarını Instagram'da paylaşan Atiksoy, altına şu notu düştü:

"‘Seninle tüm Dünyamı değiştirmeye hazırım’ dedi.Ben de bir ömür elini bırakmamaya... Ben aşık oldum!"

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Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile dikkatleri üzerine çeke oyuncu Bahar Şahin aradığı aşkı buldu.

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Bahar Şahin, gönlünü Çok Güzel Hareketler Bunlar 2’de yer alan oyuncu Cenan Adıgüzel'e kaptırdı.

Şahin, sevgilisiyle fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı.Ancak aşk kısa sürdü...

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Çukur dizisinde 'Cumali' karakterine hayat veren oyuncu Necip Memilli, bir süredir mücevher ve saat editörü Didem Dayıcıoğlu ile aşk yaşıyordu.

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Necip Memilli, aşkını Instagram'da paylaştığı fotoğrafla ilan etti.

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Yılbaşında sevgilisi ile Roma'ya giden Memilli, fotoğrafın altına "aşk..." notunu düştü.

Necip Memilli ile Didem Dayıcıoğlu ocak ayında nikah masasına oturdu.

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Oyuncu Sermiyan Midyat bir süredir meslektaşı Sevcan Yaşar ile aşk yaşadı...

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Riva'ya giden çift, fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Sevcan Yaşar bu fotoğrafın altına "Aile zamanı" notunu düştü.

Çiftin ilişkisi Sevcan Yaşar'ın 'şiddet gördüm' iddiasıyla arşivdeki yerini aldı.

13IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ

IRMAK ÜNAL - DOĞA HERGENÇ

Irmak Ünal, sosyal medya hesabından aşkını ilan etti.Ünal, Doğa Hergenç ile ellerinin fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

14YUSUF ÇİM - ÖZGE ÖZKAPLAN

YUSUF ÇİM - ÖZGE ÖZKAPLAN

Oyuncu Yusuf Çim ve oyuncu Özge Özkaplan arasındaki aşk iddiaları doğru çıktı. Özge Özkaplan, doğum gününde Yusuf Çim'e olan aşkını sosyal medya hesabından ilan etti.

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Özkaplan, Instagram hesabından Yusuf Çim ile çekildiği fotoğrafı paylaşarak, '1 sürpriz, 2 sürpriz, 3 sürpriz diye diye en güzel doğum günü hafta sonu benim oldu. Hiç hissetmediğim kadar değerli, özel, güzel hissettim, hissettirildim. En güzel yaş 29’un yarısı itibariyle başlayanmış! İyi ki varsın iyi ki' notunu düştü.

16ÖZGÜ KAYA - BURAK SERDAR ŞANAL

ÖZGÜ KAYA - BURAK SERDAR ŞANAL

'Kimse Bilmez' dizisinde rol alan Özgü Kaya ile Burak Serdar Şanal, yeni bir aşka yelken açtı. Sevgililer aşklarını sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla ilan ettiler.

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Birlikte Paris'e giden çiftten Burak Serdar Şanal, sevgilisiyle yer aldığı kareyi Instagram sayfasında takipçileri ile paylaştı. Şanal, fotoğrafın altına kalp emojisi koydu. Özgü Kaya da benzer bir fotoğrafı sayfasında yayınladı.

18AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN

AŞKIM KAPIŞMAK - EVRİM AKIN

Ünlü yazar Aşkım Kapışmak ile güzel oyuncu Evrim Akın aşklarını sosyal medya hesaplarından ilan etti.Aşkım Kapışmak bu fotoğrafı, "Kadının zarafetini erkeğin nezaketi çıkarır...İyi ki" diyerek paylaştı. Evrim Akın da, "Güven, dürüstlük, saygı ve sevgi dolu adam(lar), insan(lar) seçin... İyi ki..." notunu düştü.

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İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları...

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