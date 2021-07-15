Ece Seçkin ve Faruk Sabancı'nın boy farkı olay oldu
Ünlü güzellere ait tüm detaylar her daim merak konusu oldu... Birbirinden iddialı yapımlarla ekranlarda boy gösteren ünlü güzellerin hangi yılda doğduklarını ve boylarının kaç cm olduğunu biliyor musunuz...
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Faruk Sabancı ile yeni bir proje hazırlığında olan Ece Seçkin, stüdyodan eğlenceli bir fotoğraf paylaşarak takipçilerini güldürdü.
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Takipçilerine "Sizce bu aşırı uyumlu ikilinin şarkısının ismi nedir?" sorusunu yönelten Ece Seçkin, paylaştığı fotoğraftaki boy farkından dolayı; "Selvi boylum, mor yazmalım", "Edi ile Büdü", "Ben kısa değilim, siz çok uzunsunuz", "Uzun lafın kısası", "Uzun ince bir yoldayım" gibi eğlenceli yorumlar ile binlerce beğeni aldı. Seçkin fotoğrafa, ' Ben kısa değilim,Faruk çok uzun' notunu da ekledi.
Ece Seçkin'in boyu 1.55 Faruk Sabancı'nın 1.94!
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En uzun Bergüzar, en kısa Seren!
Ünlü güzellere ait tüm detaylar her daim merak konusu oldu... Birbirinden iddialı yapımlarla ekranlarda boy gösteren ünlü güzellerin hangi yılda doğduklarını ve boylarının kaç cm olduğunu biliyor musunuz...
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Sosyal medyada boyuma taktılar! Çok acımasızlar...
Sevda Erginci, Elele dergisinin yeni sayısı için objektif karşısına geçti. Ünlü oyuncu, dergideki röportajında boyu (1.59 m) hakkında sosyal medyada yapılan acımasız yorumlar hakkında konuştu:
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“Aslında çok sıkıldım bunu konuşmaktan ve artık umursamak istemiyorum. Çünkü yıllardır bana en çok sorulan ve söylenen şey bu. Hiç tanımadığım, hayatımda yeri olmayan insanlar bunu sorun haline getirmeden önce, farkında da değildim açıkçası. Veya esprisi yapılırsa çok güldüğüm bir konuydu. Samimi bir şekilde yapıldığında hâlâ öyle. Bunun son zamanlarda çok sık ve acımasızca yapılıyor olmasının sebebi, hepimizin sosyal medyada fazla ulaşılabilir olması ve insanların kişisel mutsuzlukları sanırım.”
Sevda Erginci, “Yapılması gereken onay beklemeden kendini sevmek, kusurlarını bilip yeri geldiğinde dalga geçebilmek” dedi.
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ASLI ENVER
Kavak Yelleri dizisiyle şöhreti yakalayan Aslı Enver, 1984 doğumlu olan Aslı Enver 1.65 cm boyunda.
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BADE İŞÇİL
Malkoç Süalp ile olan evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Bade İşçil, 37 yaşında ve 1,75 boyunda.
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MERYEM UZERLİ
Muhteşem Yüzyıl'dan olaylı bir şekilde ayrılan Meryem Uzerli hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip. 1,74 cm'lik boyu ile ekranların uzun boylu güzelleri arasında yer alan Uzerli, 37 yaşında.
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BEGÜM BİRGÖREN
Oyuncu Begüm Birgören, ekranın adından söz ettiren oyuncularından...1982 doğumlu olan oyuncu 1,66 cm boyunda.
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HAZAL KAYA
Zümrüt yeşili gözleriyle dikkatleri üzerine çeken Hazal Kaya, şu sıralar oğlu Fikret Ali'yi büyütüyor. 30 yaşında olan oyuncu 1,58 cm boyunda.
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BERGÜZAR KOREL
Bergüzar Korel ekranın en uzun isimlerinden...39 yaşındaki Korel, 1,81 cm.
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GÖKÇE BAHADIR
Yaprak Dökümü'nde canlandırdığı Leyla karakteri ile şöhretin zirvesine çıkan Gökçe Bahadır, ekranın en başarılı isimlerinden. Bahadır, 1981 doğumlu ve 1,67 cm boyunda.
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EZGİ EYÜBOĞLU
Oğulcan Engin ile aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu 1988 doğumlu ve 1,65 cm boyunda.
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36 yaşındaki Birce Akalay 1.73 cm. boyunda.
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GİZEM KARACA
Eşi ile birlikte İzmir'de yaşayan oyuncu 1,75 cm boyunda ve 1992 doğumlu.
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ÖZGE ÖZPİRİNÇCİ
35 yaşındaki oyuncu 1,60 cm boyunda.
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CEREN HİNDİSTAN
Aşk hayatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Ceren Hindistan da uzun süredir ekrandan uzak.1989 doğumlu olan Hindistan, 1,70 cm boyunda.
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DENİZ ÇAKIR
Deniz Çakır 38 yaşındaki oyuncunun boyu 1,69 cm.
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DUYGU YETİŞ
Güzel oyuncu ekranın minyon tipli ünlülerinden. 1,56 cm boyundaki oyuncu 37 yaşında.
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FAHRİYE EVCEN
Oyuncu Fahriye Evcen bir süredir reklam filmlerine ağırlık veriyor. 34 yaşındaki oyuncu 1,67 boyunda.
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FULYA ZENGİNER
Güzel oyuncu son olarak 'Fabrika Kızı' dizisinde rol aldı. 1989 doğumlu Zenginer, 1,61 cm boyunda.
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HANDE SORAL
Komedi Dükkanı sayesine keşfedildiğini söyleyen Hande Soral, 1987 yılında doğumlu ve 1,63 cm boyunda.
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HATİCE ŞENDİL
2001 Miss Turkey ikincisi olan Hatice Şendil, 1983 doğumlu, 1.75 cm boyunda.
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MERVE BOLUĞUR
Merve Boluğur bir süredir ekrandan uzakta. 1,64 cm boyundaki oyuncu henüz 33 yaşında.
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NUR FETTAHOĞLU
Aşk-ı Memnu'nun ardından Muhteşem Yüzyıl ile ekranlara gelen Nur Fettahoğlu, 4 sezon boyunca Osmanlı Sultanı Mahidevran karakterine hayat verdi. 1981 doğumlu olan oyuncu 1,69 cm boyunda.
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ÖYKÜ KARAYEL
Başlarda sert eleştirilere maruz kalan Öykü Karayel, Kuzey Güney dizisindeki Cemre karakterini başarıyla canlandırdı. Ekranların en genç oyuncularından olan 30 yaşındaki Karayel, 1,65 cm boyunda.
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PELİN AKİL
Pelin Akil, ekranın en renkli simalarından. Akil, 35 yaşında ve 1,72 cm boyunda.
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PELİN KARAHAN
Bir Zamanlar Kıbrıs dizisiyle ekranlara geri dönen1,55 boyundaki Karahan 36 yaşında.
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ROJDA DEMİRER
Rojda Demirer 1980 doğumlu.Oyuncu 1,67 boyunda.
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SELEN SOYDER
Yer Gök Aşk dizisinde canlandırdığı Toprak karakteri beğeni toplayan Selen Soyder, ekranların tescilli güzellerinden... Soyder 34 yaşında ve 1,78 cm boyunda.
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SELİN DEMİRATAR
Selin Demiratar, son olarak Huzur Sokağı dizisiyle ekranlara gelmişti.1983 doğumlu olan Demiratar, 1,73 boyunda.
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SELMA ERGEÇ
Selma Ergeç, Muhteşem Yüzyıl'daki Hatice Sultan karakteriyle adından söz ettirdi. 1978 doğumlu oyuncu 1,75 cm boyunda.
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TUVANA TÜRKAY
Yer Gök aşk dizisinde canlandırdığı Bade karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Tuvana Türkay, kadronun en küçük ismiydi.. 1990 doğumlu olan Türkay, 1.75 boyunda.
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SEREN ŞİRİNCE
Genç oyuncu, İlişki Durumu Karışık dizisiyle ekranlarda fırtınalar estirdi. Partneri Berk Oktay'dan bir hayli kısa olan genç oyuncu 1.55 boyunda ve 1991 doğumlu