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Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 16:02,

Ece Seçkin: Salgın günlerinde unutulmaktan çok korkuyorum!

Şarkıcı Ece Seçkin, Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Karantina günlerinde neler yaptığını anlatan Seçkin, itiraflarıyla herkesi şaşırttı.

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Corona virüs nedeniyle uzun bir süredir sahnelerden uzak olan ve evinde vakit geçiren Ece Seçkin, bu süreçte neler yaptığını anlattı. Salgın günlerinde temizlik takıntısının daha da arttığını söyleyen Seçkin, günde 7 kez evi süpürüyorum dedi.

2Gözleri doldu
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Gözleri doldu

İlk kez bu kadar evde kaldığını söyleyen Ece Seçkin, normal hayat rutinindeki her şeyi çok özlediğini söyledi. Güzel şarkıcının bu sırada gözleri doldu.

3Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum
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'Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum'

Karantina sürecinin uzaması halinde en çok korktuğu şeyin unutulmak olduğunu söyleyen şarkıcı, "Sokağa çıkarım, kimse beni tanımazsam ne yaparım diye düşünüyorum. Bundan korkuyorum. Sıfırdan başlarım herhalde" dedi.

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Bu günlerde en büyük destekçisinin nişanlısı olduğunu söyleyen Seçkin, "O olmasa delirirdim" dedi. Ardından röportaja dahil olan Çağrı Terlemez, "Ece'nin takıntıları çok arttı. Aynı yeri defalarca siliyor. Bu tabii ki beni zorluyor. Bir tel saçım yere düşse geriliyorum. Hatta o mutlu olsun diye ondan önce kalkıp mutfağı temizliyorum."

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Öte yandan Ece Seçkin'in el lezzetinin harika olduğunu söyleyen Çağrı Terlemez, "Ece efsane yemek yapıyor, ben böyle karantinaya devam ederim benim için sıkıntı yok" dedi.

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