Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir'den ayrıldı! Ece Ronay kimdir, kaç yaşında?
Ece RonayMehmet Ali Erbil tartışması canlı yayında tüm detaylarıyla ortaya çıktı. Kendisini Mehmet Ali Erbil'in taciz ettiği iddiasında bulunan sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 2. Sayfa programında canlı yayında yaşananları anlattı. Mehmet Ali Erbil ile ilgili taciz olaylarıyla ilgili son kez konuştuğunu belirten Ece Ronay açıklamaları gündeme bomba gibi düştü. Ecer Ronay nişanlısı Mehmet Bilir'in Mehmet Ali Erbil ile bir araya gelmesinden sonra ayrıldıklarını ifade etti. Ardından, Mehmet Bilir yayına katılarak yeni iddialarda bulundu. İşte Ece Ronay'ın çocukluğuna ve son yaşananlara dair yaşadıkları...
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, klibinde de oynadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Ece Ronay, yaşananları son kez anlattığını söyleyerek, canlı yayında samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yayına katılan Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir de tartışmaya yeni bir boyut getirdi. Peki Ece Ronay kimdir? İşte Ece Ronay ve ayrıldığı nişanlısı Mehmet Bilir'in gündemi sarsacak Mehmet Ali Erbil açıklamaları...
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Kendisine sosyal medyadan ilk Mehmet Ali Erbil'in mesaj attığını ve kendisini takip etmemi istediğini söyleyen Ece Royan, "Her zaman kendisini abi olarak gördüm, birlikte klibimde oynayarak karşılıklı iş birliği yaptık. Kendisi sonrasında sürekli görüşmek istedi ve erteledim" dedi.
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"BU GECE SENİNLE UYUMAK İSTİYORUM"
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in "Bu gece seninle uyumak istiyorum" şeklinde mesaj attığını ve reddedilince tehdit ettiğini iddia etti.
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil TikTok görüntülerimi yayınlayacağını söyleyerek beni taciz ve tehdit etti.
Ünlü fenomen, "Mehmet Ali Erbil'in birlikte uyuma teklifini reddettiğim için reşit olmadığım ve kendimde olmadığım zamanlarda çektiğim alkollü videolarımla tehdit ediliyorum" diyerek, kendisi ile ilgili reklam söylentilerine, "Teklifini kabul etmediğim için bu haldeyim. Reklam yapmak isteseydim Mehmet Ali Erbil ile birlikte olmayı kabul ederdim" şeklinde açıklama getirdi.
"Tacizlerine sessiz kalsaydım kendisi servis edecekti" diyen Ece Ronay sözlerine şöyle devam etti; "Bu sefer de neden tacize uğradın ve sustun diyeceklerdi. Ben tacizi hakedecek hiçbir şekilde umut vermedim. Mesajlarımı zaten silen bir değilim. Kötü bir piyasada çalışıyorum ve kendime güvence açısından mesajları tutmak zorundaydım. Ben her zaman Mehmet Ali Beye saygılı ve mesafeli yaklaştım."
Canlı yayına bağlanan Ece Ronay'ın ayrıldığı nişanlısı, Mehmet Ali Erbil ile buluşmalarının orta yolu bulmak için olduğunu, ünlü sanatçının Ece Ronay'dan özür dileyeceğini söylediğini ancak video'nun bu kısımlarının kesildiğini açıklayarak gündemdeki olaya farklı bir boyut getirdi.
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MEHMET ALİ ERBİL'E TEDBİR KARARI
Mahkemeye gidip kendisi için tedbir ve konuşma yasağı getiren Ece Royen, Mehmet Ali Erbil'den özür mesajı görmek istediğini söyledi. genç fenomen sözlerini, "Özür dilerse bundan sonraki süreci yargıya bırakacağım. Daha fazla olayı uzatma taraftarı değilim" açıklamasıyla sözlerini sonlandırdı.
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ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylşımlarla tanınan Genç sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.