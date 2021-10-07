Ece Ronay Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısı Mehmet Bilir'den ayrıldı! Ece Ronay kimdir, kaç yaşında?

"TACİZLERİNE SESSİZ KALSAYDIM KENDİSİ SERVİS EDECEKTİ" "Tacizlerine sessiz kalsaydım kendisi servis edecekti" diyen Ece Ronay sözlerine şöyle devam etti; "Bu sefer de neden tacize uğradın ve sustun diyeceklerdi. Ben tacizi hakedecek hiçbir şekilde umut vermedim. Mesajlarımı zaten silen bir değilim. Kötü bir piyasada çalışıyorum ve kendime güvence açısından mesajları tutmak zorundaydım. Ben her zaman Mehmet Ali Beye saygılı ve mesafeli yaklaştım."



Canlı yayına bağlanan Ece Ronay'ın ayrıldığı nişanlısı, Mehmet Ali Erbil ile buluşmalarının orta yolu bulmak için olduğunu, ünlü sanatçının Ece Ronay'dan özür dileyeceğini söylediğini ancak video'nun bu kısımlarının kesildiğini açıklayarak gündemdeki olaya farklı bir boyut getirdi.