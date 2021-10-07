Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında taciz iddialarının perde arkasını canlı yayında anlattı! Ece Ronay kimdir?
Mehmet Ali Erbil'in kendisini taciz ettiği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen sosyal medya fenomeni Ece Ronay, 2. Sayfa programında yaşadıklarını canlı yayında anlattı. Mehmet Ali Erbil ile ilgili taciz olaylarıyla ilgili son kez konuşacağını belirten Ece Ronay, samimi açıklamalarda bulundu. İşte Ece Ronay'ın çocukluğuna ve son yaşananlara dair yaşadıkları...
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Sosyal medya fenomeni Ece Ronay'ın, klibinde de oynadığı Mehmet Ali Erbil ile ilgili taciz iddiaları gündemdeki yerini koruyor. Ece Ronay, yaşananları son kez anlattığını söyleyerek, canlı yayında samimi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Peki Ece Ronay kimdir? İşte Ece Ronay'ın gündemi sarsacak Mehmet Ali Erbil açıklamaları...
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Kendisine sosyal medyadan ilk Mehmet Ali Erbil'in mesaj attığını ve kendisini takip etmemi istediğini söyleyen Ece Royan, "Her zaman kendisini abi olarak gördüm, birlikte klibimde oynayarak karşılıklı iş birliği yaptık. Kendisi sonrasında sürekli görüşmek istedi ve erteledim" dedi.
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"BU GECE SENİNLE UYUMAK İSTİYORUM"
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in "Bu gece seninle uyumak istiyorum" şeklinde mesaj attığını ve reddedilince tehdit ettiğini iddia etti.
Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil TikTok görüntülerimi yayınlayacağını söyleyerek beni taciz ve tehdit etti.
Ünlü fenomen, "Mehmet Ali Erbil'in birlikte uyuma teklifini reddettiğim için reşit olmadığım ve kendimde olmadığım zamanlarda çektiğim alkollü videolarımla tehdit ediliyorum" diyerek, kendisi ile ilgili reklam söylentilerine, "Teklifini kabul etmediğim için bu haldeyim. Reklam yapmak isteseydim Mehmet Ali Erbil ile birlikte olmayı kabul ederdim" şeklinde açıklama getirdi.
"Tacizlerine sessiz kalsaydım kendisi servis edecekti" diyen Ece Ronay sözlerine şöyle devam etti; "Bu sefer de neden tacize uğradın ve sustun diyeceklerdi. Ben tacizi hakedecek hiçbir şekilde umut vermedim. Mesajlarımı zaten silen bir değilim. Kötü bir piyasada çalışıyorum ve kendime güvence açısından mesajları tutmak zorundaydım. Ben her zaman Mehmet Ali Beye saygılı ve mesafeli yaklaştım."
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MEHMET ALİ ERBİL'E TEDBİR KARARI
Mahkemeye gidip kendisi için tedbir ve konuşma yasağı getiren Ece Royen, Mehmet Ali Erbil'den özür mesajı görmek istediğini söyledi. genç fenomen sözlerini, "Özür dilerse bundan sonraki süreci yargıya bırakacağım. Daha fazla olayı uzatma taraftarı değilim" açıklamasıyla sözlerini sonlandırdı.
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ECE RONAY KİMDİR?
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylşımlarla tanınan Genç sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı. Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu.