Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil hakkında taciz iddialarının perde arkasını canlı yayında anlattı! Ece Ronay kimdir?

"BU GECE SENİNLE UYUMAK İSTİYORUM" Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in "Bu gece seninle uyumak istiyorum" şeklinde mesaj attığını ve reddedilince tehdit ettiğini iddia etti.



Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil TikTok görüntülerimi yayınlayacağını söyleyerek beni taciz ve tehdit etti.



Ünlü fenomen, "Mehmet Ali Erbil'in birlikte uyuma teklifini reddettiğim için reşit olmadığım ve kendimde olmadığım zamanlarda çektiğim alkollü videolarımla tehdit ediliyorum" diyerek, kendisi ile ilgili reklam söylentilerine, "Teklifini kabul etmediğim için bu haldeyim. Reklam yapmak isteseydim Mehmet Ali Erbil ile birlikte olmayı kabul ederdim" şeklinde açıklama getirdi.