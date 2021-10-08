Ece Ronay kimdir, kaç yaşında nişanlısı kim? Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısın ayrıldı

Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Ronay, yaşanılanlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrıldı. Nişanlısın ayrıldığını duyuran Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullandı.