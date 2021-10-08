Ece Ronay kimdir, kaç yaşında nişanlısı kim? Mehmet Ali Erbil ile görüşen nişanlısın ayrıldı
Şarkıcı Ece Ronay, klibinde rol alan Mehmet Ali Erbil'in mesajlarını ifşa etmesiyle son günlerin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Mehmet Ali Erbil, Instagram hesabının hikaye bölümünden Ece Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir'le videosunu paylaşarak, magazin gündeminden düşmeyen olayın çözüldüğü mesajını verdi. Video ardından Ece Ronay'ın nişanlısından ayrıldığı ortaya çıktı. Peki, Ece Ronay kimdir, kaç yaşında?
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Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanınan Genç sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
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Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.
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Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etmesiyle gündeme gelen Ronay, yaşanılanlardan sonra ünlü komedyenle görüşen nişanlısından ayrıldı. Nişanlısın ayrıldığını duyuran Ece Ronay ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Erkekler kendi arasında benim meselemi konuşup anlaşırken fikirlerimi almaya gerek duymamış olmalı" diyerek Mehmet Bilir için "Sanırım artık nişanlım değil" ifadelerini kullandı.