Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, hamile mi? Ece Ronay ve eşi Mehmet Bilir hakkında bilgiler

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, uzun zamandır aşk yaşadığı ve hamileliğinin ardından nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile beraberliklerini anlattı. 6 aylık hamile olan Ece Ronay, eşinin doğum hediyesi olarak aldığı lüks aracı paylaşmıştı. Evliliğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Ronay, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu ve adını Yiğit Miran koyacaklarını açıkladı.