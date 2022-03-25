Ece Ronay kimdir, kaç yaşında, hamile mi? Ece Ronay ve eşi Mehmet Bilir hakkında bilgiler

Sosyal medya fenomeni Ece Ronay, uzun zamandır aşk yaşadığı ve hamileliğinin ardından nikah masasına oturduğu eşi Mehmet Bilir ile beraberliklerini anlattı. 6 aylık hamile olan Ece Ronay, eşinin doğum hediyesi olarak aldığı lüks aracı paylaşmıştı. Evliliğinde çok mutlu olduğunu söyleyen Ronay, bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğunu ve adını Yiğit Miran koyacaklarını açıkladı.
Ece Ronay, 17 Kasım 1991 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi. İlk olarak yayınladığı videolar ve paylaşımlarla tanınan Genç sosyal medya fenomeni ardından yayınladığı şarkılarla geniş izlenme rakamlarına ulaştı.
Karpuz şarkısı ardından "Git Çatla" isimli şarkısıyla ismini geniş bir kitleye duyurdu. 29 yaşındaki Ronay, Beslenme ve Diyetik Bölümü mezunu.