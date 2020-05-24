MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriBayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!
GeriMagazin Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Mayıs 2020 - 08:33,

Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!

Ece Gürsel, 5 yıl önce Antalya’nın Demre ilçesindeki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Tayfun Gürsel'i duygusal bir mesaj ile andı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Babasını kaybettikten sonra bayram kutlamayı bıraktığını söyleyen Gürsel " Babamın sesini duymadığım ne bayramın bir anlamı var, ne de özel bir günün değeri...Hepsi anlamsız..." dedi.

2İŞTE ECE GÜRSELİN DUYGUSAL MESAJI
Abone Olgoogle-news

İŞTE ECE GÜRSEL'İN DUYGUSAL MESAJI

Ramazan Bayramınız kutlu olsun...
Ben bayram kutlamayı, 5 yıl önce babamı toprağa verdikten sonra bıraktım...Babamın sesini duymadığım ne bayramın bir anlamı var, ne de özel bir günün değeri...Hepsi anlamsız...Ölümün olduğu şu dünyada, dünyevi her duygu geçici...Anlık...

3
Abone Olgoogle-news

Burda ben 1 aylığım...Nasıl da sımsıkı tutuyor babam beni...Hep arkamda sımsıkı durduğu gibi...Ne yaparsam yapayım, hatamda da, doğrumda da, “sen en doğru yolu bilir, bulursun...” deyip, beni desteklediği gibi...Hiçbir zaman bana olumsuz bir cümle sarfetmedi...Saha hariç...Sadece sporculuğumda, idmanlarımda kızardı.Yediğime, içtiğime karışırdı.Onun dışında ne özel hayatıma, ne de mesleğimde ki cüretkarlığıma sesini çıkardı... Dağ gibi, sadece “yürü be kızım” dedi.Yürü...Bende yürüdüm.Alayına yürüdüm...İçten içe alaylarımla...Daha da bir yürüdüm...

4
Abone Olgoogle-news

Siz daha hiçbir şey görmediniz.Her şey daha yeni başlıyor!Evet;1 hafta sonra doğum günü babamın...1 Haziran...Yaşasaydı 67. Doğum günü olacaktı...Çok erken gitti...Çok...Yerine de başka hayatlar elimize geldi...Hayat işte...Sınav...

5
Abone Olgoogle-news

Mekanın cennet...Biliyorum...Bu bayramı da sensiz, kutlamadan,Sadece “seni” dualarımla anıyorum...Ece Gürsel

6
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi