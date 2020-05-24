Bayram kutlamayı 5 yıl önce bıraktım!

Burda ben 1 aylığım...Nasıl da sımsıkı tutuyor babam beni...Hep arkamda sımsıkı durduğu gibi...Ne yaparsam yapayım, hatamda da, doğrumda da, “sen en doğru yolu bilir, bulursun...” deyip, beni desteklediği gibi...Hiçbir zaman bana olumsuz bir cümle sarfetmedi...Saha hariç...Sadece sporculuğumda, idmanlarımda kızardı.Yediğime, içtiğime karışırdı.Onun dışında ne özel hayatıma, ne de mesleğimde ki cüretkarlığıma sesini çıkardı... Dağ gibi, sadece “yürü be kızım” dedi.Yürü...Bende yürüdüm.Alayına yürüdüm...İçten içe alaylarımla...Daha da bir yürüdüm...