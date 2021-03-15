Ece Erken'den çok konuşulacak sözler: Alişan, Demet’le ilgili hepimize ağır laflar söylerdi

Söylemiş de olabilir, sonra barışa bilir de insan. Yüzüne bile tükürüp barışanlar var ama sonrasında ağlayarak barışması, iki gün evvel tweet’ler atıp fotoğraflar koyup daha sonra ağlayarak barışması beni rahatsız etti.



Allah çok mutlu etsin, belki de doğrusu bu Demet’le karakter olarak daha yakışıyorlar ve anlaşıyorlar ondan dolayı da güzel oldu barışmaları. Allah bozmasın ne güzel dostlukları var!