Ece Erken'den çok konuşulacak sözler: Alişan, Demet’le ilgili hepimize ağır laflar söylerdi
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Magazin dünyasından kısa haberler...
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Ece Erken, Alişan ve Demet Akalın’ın barışması hakkında ilk kez konuştu.
Alişan ile yakın arkadaş olan Ece Erken, Demet Akalın ve Alişan’ın barışmasının ardından ünlü türkücü ile dostluğunu bitirmişti. Youtube sayfasında merak edilenleri anlatan Erken, ‘Alişan’la neden küstünüz, Demet Akalın’la barıştığı için mi?’ sorusuna şu cevabı verdi: Hayır, barışma şeklinden küstüm! Çünkü Alişan, Demet’le ilgili hepimize ağır laflar söylerdi.
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Söylemiş de olabilir, sonra barışa bilir de insan. Yüzüne bile tükürüp barışanlar var ama sonrasında ağlayarak barışması, iki gün evvel tweet’ler atıp fotoğraflar koyup daha sonra ağlayarak barışması beni rahatsız etti.
Allah çok mutlu etsin, belki de doğrusu bu Demet’le karakter olarak daha yakışıyorlar ve anlaşıyorlar ondan dolayı da güzel oldu barışmaları. Allah bozmasın ne güzel dostlukları var!
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Annesinin balı güneşi gördü
Merve Özbey, geçen ay dünyaya gelen kızı Elif Özüm’ü cumartesi günü dışarı çıkardı. Minik bebeğiyle çimlerin üzerinde güneşli havanın tadını çıkaran şarkıcı, çektirdiği fotoğrafları Instagram’da paylaştı: “Mis gibi cumartesi yapmışlar. Annesinin balı bugün güneşi gördü.”
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Aklı İtalya’da
Pandemi süreci, İrlandalı model Chloe Loughnan’ı bunalttı. Ünlü model, geçmişte İtalya’da tatil yaparken çekilmiş bu fotoğrafını Instagram’da paylaşarak o günlere olan özlemini dile getirdi: “Zihinsel olarak buradayım. İtalya’da her yerde pizza ve Aperol Spritz (kokteyl) sipariş edebileceğinizi rahatlıkla söyleyebilirim. Karantina sonrası için bir düşünce sadece.”
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Annesinin boyunu geçmemek için...
Eski model Demet Şener önceki gün İstinyePark’ta objektife yansıdı. Kızı İrem’in dizlerini kırarak poz vermesi annesinin dikkatini çekti. “Annesinin boyunu geçmemek için dizlerini kırarak poz veriyor artık kızım” diyerek kızına sarılan Şener ve kızı arasında neşeli anlar yaşandı.
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Koruma değil çalışanlar
Hafta sonunu Bebek Otel’de geçiren Ebru Şallı ve Uğur Akkuş, limandan deniz taksiye binerken görüntülendi. Ebru Şallı korumayla gezdiği haberleri hakkındaki sorulara yanıt vermezken, Uğur Akkuş “O adamlar koruma değil, bizim yanımızda çalışan kişiler” diyerek açıklama yaptı. Ebru Şallı geçtiğimiz günlerde Etiler’de cilt bakımı yaptırmış, beraberindeki iki kişinin “özel korumaları” olduğu yazılmıştı. (Cenker TEZEL)
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Teklif bekliyorum
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz” dizisinde rol alan milli tekvandocu Büşra Cebe, önceki gün sevgilisi işadamı Çağrı Emirhan Bahadır’la Nişantaşı’nda görüntülendi. Çiftin romantik anları objektife böyle yansıdı. Büşra Cebe, “Evlilik ne zaman?” sorusuna “Teklif bekliyorum, henüz öyle bir şey gerçekleşmedi” yanıtını verdi. (Sayit DURMAZ)
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10. yıl kutlaması
Cem Özer ve eşi Pınar Dura, önceki gün Bebek’teydi. Bir mekana girerken objektife yansıyan çift, “Bugün evliliğimizin 10’uncu yıldönümü, kutlamaya çıktık” dedi. Yaz aylarında Bodrum’da mekan işleten Özer ve eşi, “Mekanımızın kapılarını nisanda açmayı planlıyoruz” diye konuştu. (Sayit DURMAZ)
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Mutlu aile tablosu
Sefarad grubuyla tanınan Sami Levi, pazar sabahına bu “mutlu aile” pozunu Instagram’da paylaşarak başladı. Eşi Demet Şaşmaz Levi, 5 yaşındaki kızı Era Nes ve geçen ağustos ayında dünyaya gelen bebeği Darya ile selfie çeken ünlü şarkıcı, fotoğrafı “aile”, “huzur”, “kızlarım” etiketleriyle sayfasına ekledi.
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Almanya’dan getirdim
Şarkıcı Arda Han, geçtiğimiz akşam kız arkadaşıyla Nişantaşı’ndaydı. Bir restoranda baş başa yemek yiyen çift, çıkışta Han’ın 800 bin Euro’luk aracına bindi. Muhabirlerin sorularını da yanıtlayan şarkıcı, “Bazı işlerim için Almanya’ya gitmiştim. Kız arkadaşım Sıdıka’yla bir süredir görüşemiyorduk. Arabamı da Almanya’dan getirdim, İstanbul’da sürekli taksiyle dolaşmak zor oluyordu” dedi. (Sayit DURMAZ)
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Oğluma tavla öğretiyorum
Bekir Aksoy, önceki gün eşi Nazife Aksoy ve minik oğlu Asil ile Nişantaşı’nda objektife yansıdı. Tavla oynayan esnaf arkadaşlarıyla sohbet eden Aksoy, fotoğraflarını çeken muhabirlere “Oğluma tavla öğretiyorum ama izlerken uyumuş. Büyüyünce ben de oğlumla oynarım” dedi. Aksoy, rol aldığı diziden neden ayrıldığı sorusunu ise yanıtlamadı: “Şimdi tavla maçını seyrediyoruz. Başka bir gün nedenini size açıklarım, bugün beni mazur görün.” (Sayit DURMAZ)