Ece Erken'den canlı yayında istifa açıklaması

"Herkesin evladı var, benim de evladım var. Onlar da zarar görsün istemiyorum. Çok da iyi niyetli bir açıklama yapıyorum. neden bu konu bu kadar uzadı, dallandı budaklandı? Her gün birileri bir şeyler paylaşıyor sosyal medyada yani kime ne? Görüntüler eski, yeni bir görüntü değil. açıkcası benim izleyince gülüp geçtiğim şeyler bunlar. Bir kavga sonrasında yaşanmış çocukça sinir anı. Olabilir, araba benim! İkisi de benim arabam. Herkes bir şey yazıyor. Napalım, oldu! Çocukça yaşanan bir sinir. Tekrar söylüyorum, çok çok özür diliyorum. Kimsenin zarar görmesini istemem. Üzülmesini de istemem. İnsanın hakim olamadığı, kontrolü ele alamadığı bir şey gönül... Yapacak hiçbir şey yok. Bunun da arkasındayım. Çok üzgünüm, keşke yaşanmasaydı ama... Görüntülerle ilgili konuşacak hiçbir şeyim yok. Ufacık bir sinir anı, olabilir. Geçti gitti. Muatabı da benim. Ben de şikayetçi falan da değilim, canı sağ olsun. "