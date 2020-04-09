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Haber Giriş: 09 Nisan 2020 - 11:19, /

Ece Erken'den ayrılık açıklaması

Bir süredir Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşayan Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurdu.

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1AŞK ORTAYA ÇIKTI

AŞK ORTAYA ÇIKTI

Sunucu Ece Erken'in boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

2AYNASINI KIRDI

AYNASINI KIRDI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in arabalarına saldırdığı anların videosunu paylaşması magazin gündemine bomba gibi düştü.

3PROGRAMDAN AYRILDI

PROGRAMDAN AYRILDI

Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, yaşanan olayların ardından sunuculuğunu üstlendiği programdan ayrıldı.

4İLİŞKİM BİTTİ

'İLİŞKİM BİTTİ'

Dün ev sahibi ile arasında gelen konuşmayı paylaşan ve bir kez daha sosyal medyada gündem olan Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurdu.

5YANLIŞIMDAN DÖNDÜM

'YANLIŞIMDAN DÖNDÜM'

Erken, kendisine gelen yorumlara "Yuva yıkmadım. Yanlışımdan döndüm, ayrıldım. Onun rahatlığı ile yazıyorum." şeklinde yanıt verdi.

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