Ece Erken'den ayrılık açıklaması

Sunucu Ece Erken'in boşanma davası süren Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'in arabalarına saldırdığı anların videosunu paylaşması magazin gündemine bomba gibi düştü. Eleştiri oklarının hedefi haline gelen Ece Erken, yaşanan olayların ardından sunuculuğunu üstlendiği programdan ayrıldı. Dün ev sahibi ile arasında gelen konuşmayı paylaşan ve bir kez daha sosyal medyada gündem olan Ece Erken, ilişkisini bitirdiğini duyurdu. Erken, kendisine gelen yorumlara Yuva yıkmadım. Yanlışımdan döndüm, ayrıldım. Onun rahatlığı ile yazıyorum. şeklinde yanıt verdi.